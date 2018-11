Fotografia zilei: Cine sunt politistii care l-au prins pe recidivistul din Alba Iulia

Ziare.

"Ei suntEi sunt politistii care l-au prins pe agresorul fetei din Alba Iulia.Cazul nu a fost unul usor pentru ca. Stia doar ca ii lipsesc telefonul si portofelul.Asa ca tinerii politisti i-au refacut traseul din acea zi. In final au ajuns si la blocul unde prietenul fetei le-a spus ca aceasta ar fi fost intr-o vizita.Au cerut filmarile de pe camera de supraveghere si au fost oripilati de ce au vazut.Din acel moment identificarea si prinderea agresorului nu a mai fost decat o chestiune de timp", se arata intr-o postare pe Facebook a Politiei Romane, prin care cei trei tineri politisti sunt felicitati.Conform News.ro, barbatul de 33 de ani care a agresat-o pe fata si i-a furat telefonul si portofelul a fost arestat preventiv, fiind cercetat pentru talharie calificata. El fusese condamnat in mai multe dosare penale, fiind eliberat din penitenciar in 15 septembrie.C.B.