Gafa la MAI: Politia Romana a anuntat ce masuri vor fi luate de Craciun, in loc de Paste

"SARBATOAREA NASTERII DOMNULUI, IN LINISTE SI SIGURANTAPolitia Romana va fi la datorie pentru ca intreaga comunitate sa se bucure in liniste si siguranta de Sfintele Sarbatori de Pasti de cult Ortodox. Peste 8.400 de politisti vor fi in strada si vor actiona pentru prevenirea evenimentelor neplacute, protejarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, precum si salvarea de vieti", se arata in comunicatul de presa transmis initial presei de catre Centrul de Informare si Relatii Publice al Politiei Romane.Ulterior, Centrul de Presa al Politiei Romane a revenit cu o erata, in care anunta ca titlul comunicatului era gresit."Dintr-o eroare, catre dvs. a fost transmis un comunicat de presa cu masurile dispuse si fortele implicate in perioada Sarbatorilor Pascale. Ne cerem scuze pentru titlu", au transmis reprezentantii IGPR.