Gorj: Trei barbati aveau 90.000 de euro falsi si voiau sa ii puna in circulatie

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti - Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Gorj, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Jiu, au prins in flagrant delict, in 13 februarie, doua persoane banuite de punerea in circulatie de valori straine contrafacute.Astfel, au fost prinsi doi barbati, de 44 si 45 de ani, din Alba Iulia, care aveau la ei 16.000 de euro contrafacuti, suma ce ar fi urmat sa fie pusa in circulatie pe piata romaneasca, arata Politia Romana.Cu sprijinul politistilor de combaterea criminalitatii organizate din Arad, au fost facute, in municipiul Arad, 3 perchezitii domiciliare, la imobilele detinute de un tanar de 23 de ani. Ca urmare, au fost ridicati 73.820 de euro contrafacuti, un pistol, 16 cartuse neutilizate, 2 pachete cu aproximativ 3 grame cu substanta sub forma de pulbere, alba, 2 grame de fragmente vegetale verde-oliv si 13.550 de euro.Cele trei persoane au fost duse la sediul S.C.C.O. Gorj, unde au fost retinute pentru 24 de ore.Ulterior, Judecatoria Targu Jiu a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile fata de cei trei barbati.In cauza se continua cercetarile, pentru punerea in circulatie de valori straine falsificate si nerespectarea regimului armelor si al munitiilor.Actiunea a beneficiat de sprijinul politistilor din serviciile pentru actiuni speciale Gorj si Arad si de suportul Directiei de Operatiuni Speciale.