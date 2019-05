Grupare infractionala destructurata de politisti romani si francezi: Cum erau pacalite victimele

Ziare.

Au fost depistati si retinuti, care vor fi prezentati miercuri la Curtea de Apel Pitesti, pentru arestare, in vederea predarii in baza unor mandate europene de ancheta emise de autoritatile din Franta."In dimineata zilei de 21 mai, pe raza judetului Valcea, politistii romani de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, alaturi de un analist EUROPOL, in cooperare cu politisti si jandarmi francezi, au actionat pentru depistarea si retinerea membrilor unui grup infractional organizat, banuiti de talharie, furt calificat si tainuire", informeaza un comunicat al IGPR.Cooperarea politistilor s-a desfasurat in baza unui, primit la nivelul Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea, in cadrul actiunii fiind efectuatedomiciliare pe raza judetului."Actiunea a avut ca rezultat identificarea si ridicarea unordin aur si argint, bijuterii din metale comune (folosite la comiterea unor infractiuni de inselaciune),", se arata in comunicat.Ancheta autoritatilor franceze a reliefat ca cei in cauza ar fi acostat, in general, persoane in varsta, sub pretextul aflarii unor adrese, iar dupa ce primeau informatiile solicitate, ar fi oferit victimelor bijuterii ieftine in semn de multumire.In activitatile pentru depistarea celor in cauza au fost angrenati si politisti ai Inspectoratului de Politie al Judetului Valcea - Serviciul de Investigatii Criminale, criminalisti si luptatori de actiuni speciale din Valcea, Olt si Arges.