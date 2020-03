Guvernul modifica statutul politistilor si militarilor: Se intrerup concediile de odihna si se suspenda pensionarea anticipata

Ziare.

com

"Au fost instituite reglementari care sa intareasca disciplina ierarhica in cadrul acestor institutii si pentru a reglementa situatia unor angajati care trebuie in aceasta perioada sa fie la dispozitia institutiilor de ordine si siguranta publica, in vederea combaterii efectelor epidemiei cu coronavirus.", a declarat Ionel Danca, vineri, la Palatul Victoria, unde a anuntat o parte din deciziile luate de Executiv in sedinta de joi.Totodata, detasarea personalului in vederea efectuarii misiunii se va face obligatoriu fara acordul angajatului si, de asemenea, se suspenda prevederile legate de pensionare anticipata pentru personalul din aceste institutii pe perioada starii de urgenta.