Pasaportul romanesc devine unul din cele mai sigure din lume. Vezi online daca e gata si-l poti ridica mai devreme

"Depunem eforturi ca pasapoartele simple electronice sa poata fi eliberate intr-un interval mai mic decat cel comunicat la depunerea cererii, respectiv 10 zile lucratoare. In acest sens, am dezvoltat o aplicatie online, denumita 'status pasaport' , pentru ca cetatenii sa poata urmari procesul de solutionare a cererii de eliberare a pasaportului simplu electronic sidecat data comunicata la depunerea cererii, in situatia in care in urma consultarii aplicatiei rezulta ca pasaportul simplu electronic se afla la ghiseu", a declarat, sambata, seful Directiei Generale de Pasapoarte, Mirel ToancaEl a incurajat cetatenii sa se programeze online pentru eliberarea pasaportului, deoarece astfel timpul de asteptare la ghiseu va fi minim.In ultimele sase luni a fost constatata reducerea cu aproape 42% a cererilor de documente de calatorie temporare si cresterea cu peste 37% a solicitarilor pentru pasapoarte simple electronice, comparativ cu perioada similara a anului 2017.El a spus, intr-o declaratie de presa la sediul Ministerului Afacerilor Interne, ca acest lucru se datoreaza schimbarilor legislative care "au venit in intampinarea nevoilor cetateanului"."Anul trecut au avut loc mai multe schimbari legislative, cu impact pozitiv pentru cetateni, precum, a pasaportului simplu electronic, pentru persoanele cu varsta de peste 18 ani. In plus, au fost modificate conditiile in care poate fi eliberat pasaportul simplu temporar, care este valabil 12 luni. Acest tip de pasaport se elibereaza intr-un termen ce nu poate depasi trei zile lucratoare, doar in situatii obiective, in care din motive de sanatate, familiale sau profesionale, este necesara si urgenta prezenta persoanei pe teritoriul altui stat si nu exista timpul necesar pentru emiterea unui pasaport simplu electronic", a afirmat Toanca.In aceasta saptamana a fost pusa in circulatie noua generatie de pasapoarte simple electronice si simple temporare, informeaza MAI, intr-un comunicat de presa.Noile pasapoarte au elemente de siguranta care le vor facesi un design modern cunoastre.Fiecare pagina a noilor pasapoarte contine un desen stilizat al unui monument istoric sau al unui obiectiv turistic cunoscut din Romania, precum: Delta Dunarii, Lacul Rosu, Sfinxul, Arcul de Triumf, Cetatea Sucevei, Manastirea Barsana etc.Elementele de securitate implementate au la baza noile tehnologii in materie:si, precum si unele realizate prinO parte a elementelor mentionate pot fi vizibile cu ochiul liber, in diferite spectre de lumina, inclusiv in infrarosu, dar sunt si elemente care pot fi sesizate doar cu ajutorul unor dispozitive speciale.De asemenea, sunt utilizate(rosu, galben si albastru), una dintre culori fiind fluorescenta. In masa hartiei este inserat un, care, in lumina UV, reactioneaza in trei culori (rosu, galben - verzui si albastru).Documentele de calatorie romanesti vor fi, fiind extrem de greu de contrafacut.Noile modificari nu vor influenta costul pasaportului platit de cetatean, iar documentele de calatorie din generatiile anterioare sunt si raman valabile pana la data mentionata in acestea, informeaza MAI.