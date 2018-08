Imagini incredibile: Un politist local agreseaza un deputat si echipa #Fara penali. S-a ales cu plangere penala (Video)

Ziare.

Imaginile incredibile au fost filmate in fata si in interiorul Primariei din Radauti, condusa de un membru PSD, primarie care este, desigur, o institutie publica.Totul a inceput cand echipa USR a vrut sa faca o fotografie de final, multumita ca a strans semnaturi pentru initiativa cetateneasca.a cerut autorizatia, iar cand i s-a spus ca legea nu prevede aceasta obligatie, i-a cerut lui Adrian Prisnel sa se legitimeze."Am scos legitimatia de parlamentar. Mi-a smuls-o din mana si a plecat cu ea in Primarie.L-am urmat impreuna cu colegii mei cu intentia de a o recupera. Politistul local a devenit foarte agresiv, ne-a impins afara spunand caNe-a amenintat,. I-am spus tot timpul ca e ultraj. El a refuzat sa se legitimeze, a facut-o doar dupa ce a sosit politia pe care am chemat-o prin 112.Am facut plangere impotriva lui si sper ca politia Radauti isi va face datoria si politistul local va plati pentru abuz, agresiune si ultraj", a scris pe Facebook deputatul USR Adrian Prisnel.Imaginile halucinante au fost inregistrate cu telefonul de unul dintre membrii echipei USR.Nu este pentru prima oara cand echipelesunt agresate de diversi politisti locali din subordinea unor primarii, mai mici sau mai mari, conduse de edili carora nu le place deloc aceasta initiativa.Cu toate acestea, campania de strangere a semnaturilor este aproape de final si sunt sanse mari ca ea sa fie incununata de succes.Pe de alta parte, comportamentul politistului local din Radauti se incadreaza intr-o serie de multiple violente si agresiuni verbale semnalate in ultimele zile din partea oamenilor legii si a politicienilor Puterii.