Imagini inedite cu politistul Godina care se "antreneaza" sa duca lumina de Paste

Godina a postat pe pagina sa de Facebook un filmulet in care "se antreneaza" pentru noaptea de Inviere.El tine in mana o lumanare si alearga pe o banda speciala de fitness. Postarea a strans mii de aprecieri si sute de distribuiri, desi clipul video a fost publicat in urma cu putin timp.Anterior, politistul a avut un mesaj si pentru "hateri"."La multe dintre postarile mele sau articolele din presa care imi preluau postari, apareau comentarii rautacioase de genul "jos suntem ca popor daca am ajuns sa luam lumina de la Godina".In noaptea de Inviere voi fi de serviciu. Sa va aud acum, haterilor!", a scris el pe reteaua socialaIata si filmarea:Amintim ca ministrul de Interne a sustinut o declaratie de presa, marti seara, in care a explicat cum vor lua romanii Sfintele Paste si Lumina de Inviere: reprezentantii MAI vor ajuta la impartirea Sfintelor Paste si a Luminii sfinte catre toate bisericile din tara.Romanii vor putea merge, organizat, "la fel cum merg la supermarket", sa ia painea binecuvantata de la biserici, vineri si sambata intre orele 7-17, a mai precizat, intre altele, Marcel Vela.A.D.