Impuscaturi in centrul Capitalei: Politistii au prins un strain, care conducea fara permis o masina furata

Ziare.

com

Barbatul se afla la volanul unei masini, desi nu detine permis, nu a oprit la semnalele politistilor si a intrat intr-un gard si intr-un stalp de iluminat. Pentru ca a incercat sa fuga, politistii au tras doua focuri de arma in plan vertical."Conducatorul unui autovehicul marca Mercedes, care se deplasa pe bd.Dimitrie Cantermir nu a oprit la semnalul regulamentar efectuat de politisti din cadrul Brigazii Rutiere, dupa ce in prealabil nu a respectat semnificatia culorii rosii a semaforului electric.In acest context, politistii au procedat la urmarirea acestuia pana la intersectia strazilor bd. Corneliu Coposu - str.Sf.Vineri, unde conducatorul autovehiculului a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu un gard de protectie si un stalp de iluminat public.Dupa producerea accidentului rutier, persoana in cauza a coborat din autovehicul si a incercat sa se sustraga", a transmis, vineri, Brigada Rutiera a Capitalei.Politistii l-au urmarit si, pentru ca nu a vrut sa se opreasca, au tras doua focuri de arma in plan vertical."In urma verificarilor, s-a stabilit faptul ca persoana in cauza este de nationalitate straina, nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autovehiculul cu care s-a deplasat pe drumurile publice a fost furat de pe raza unei localitati din judetul Ilfov.De asemenea, s-a constatat faptul ca Judecatoria Sectorului 2 a emis pe numele acestuia un mandat de arestare preventiva pentru savarsirea infractiunii de furt calificat", a mai transmis Brigada Rutiera.Barbatul a fost predat organelor de politie judiciara din cadrul IPJ Ilfov-Serviciulul Investigatii Criminale pentru punerea in aplicare a mandatului de arestare preventiva si pentru continuarea cercetatorilor.