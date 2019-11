Impuscaturi langa o sectie de vot din Prahova: Ce s-a intamplat cu agresorul

Ziare.

Ea a precizat ca a inceput urmarirea penala si pentru un al doilea suspect, care este retinut.Mai multe persoane aflate in stare de ebrietate au intrat, sambata seara, in curtea gradinitei din Draganeasa, unde se afla sectia de votare, si au manifestat acte de violenta impotriva politistului aflat in serviciu de paza. "A fost nevoie de folosirea armamentului, iar unul dintre agresori, care se manifesta cel mai violent, a fost ranit si se afla la spital. In prezent se afla in afara oricarui pericol. In sprijinul politistului a intervenit o grupa din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale Prahova, care a ramas in dispozitiv si pe parcursul noptii. Toti agresorii au fost identificati, iar cercetarile continua sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Campina", a afirmat, duminica, Monica Dajbog.Aceasta a adaugat ca, in cursul zilei, cercetarile se vor extinde si pentru ultraj si atac asupra sectiei de vot."Totodata se continua cercetarile si cu privire la alte sapte persoane pentru tulburarea ordinii si linistii publice", a mai spus Dajbog.