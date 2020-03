In ce conditii mai putem iesi din casa incepand de azi. Modele de adeverinta si declaratie. Politia incepe controalele la ora 12:00

exceptii

Aceasta instituie un nou regim de deplasare pentru toti cetatenii Romaniei. Astfel, mai avem voie sa iesim din casa doar in anumite conditii si avand anumite documente justificative (adeverinta sau declaratie) la noi.Articolul 1 al ordonantei se refera la populatia sub 65 de ani si prevede ca:Se interzice circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei/gospodariei, cu urmatoarelea) deplasarea in, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri (- n.red.) care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale;c) deplasarea pentrucare nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;d) deplasarea din motive justificate, precume) deplasarile scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate deindividuala a persoanelor (cu excluderea oricaror activitati sportive de echipa), cat si pentruf) deplasarea in scopul, la centrele de transfuzie sanguina;g) deplasarea inh) deplasarea pentru realizarea dei) deplasarea producatorilor agricoli pentruAplicarea si respectarea acestor reguli va putea fi verificata deOrdonanta prevede ca pentru verificarea motivului deplasarii:"a)b) persoanele fizice autorizate, titularii intreprinderilor individuale, membrii intreprinderilor familiale, liber profesionistii si persoanele care practica activitati agricole prezinta o, completata in prealabil.(2) Pentru verificarea motivului deplasarii in alte situatii decat cele prevazute la alin.(1), se prezinta o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.(3) Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei, motivul si locul deplasarii, data si semnatura.(4) Adeverinta eliberata de angajator sau declaratia pe propria raspundere pot fi prezentate personalului autoritatilor abilitate si prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar".Cine nu respecta masurile prevazute va raspunde "in conformitate cu prevederile art.27 din OUG nr.1/1999", care stipuleaza o, pentru persoane fizice.B.B.