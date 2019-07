In plin scandal Caracal, un barbat din Sibiu a incercat sa rapeasca o fata de 7 ani, de pe strada

Ziare.

com

Reprezentantii Politiei Sibiu au transmis, marti, ca barbatul de 67 de ani este cercetat penal pentru agresiune sexuala si lovire sau alte violente, dupa ce a mangaiat o fata de 7 ani si apoi a incercat sa o rapeasca de pe strada."In timp ce se deplasa pe strada Lunga din municipiul Sibiu, barbatul ar fi avut un comportament neobisnuit fata de o minora in varsta de 7 ani, mangaind-o in zona capului si a fetei, apoi ar fi incercat sa o determine pe aceasta sa plece cu el, moment in care, auzind refuzul minorei si amenintarile barbatului, mai multe persoane au intervenit, conflictul degenerand in agresiuni fizice intre barbatul in cauza si martori", au transmis reprezentantii Politiei Sibiu.Surse judiciare au declarat ca in momentul in care barbatul a agresat-o pe copila, aceasta astepta, impreuna cu sora ei, sa vina mama de la cumparaturi.Politistii l-au retinut, marti, pe barbat, pentru 24 de ore si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.Amintim ca, miercuri, Alexandra Macesanu, o fata de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, a disparut dupa ce a plecat spre Caracal cu o masina "la ocazie". Minora a sunat, joi, de trei ori la numarul de urgenta 112, spunand ca a fost sechestrata de un barbat, insa autoritatile nu au reusit sa identifice locul in care se afla.Duminica, suspectul principal in acest caz, Gheorghe Dinca, a recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra, dar si pe Luiza, o fata de 18 ani disparuta in urma cu 3 luni. Ulterior, procurorii au extins cercetarile in cazul lui Dinca Georghe pentru omor calificat , iar anchetatorii au confirmat ca Alexandra a fost ucisa dupa ce a fost prinsa de Dinca sunand la 112.