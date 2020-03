In plina pandemie, un tanar a iesit cu masina pe strada, a facut live pe Facebook si le-a cerut prietenilor sa iasa din case

LIVE

"In urma imaginilor aparute in spatiul public cu un tanar care conducea pe raza municipiului Buzau, in intervalul orar 22.00-06.00, indemnand cetatenii sa nu se supuna reglementarilor actuale privind circulatia persoanelor, politistii s-au sesizat din oficiu si au demarat verificari", a transmis intr-un comunicat IPJ Buzau.In imaginile postate pe Facebook si sterse ulterior, tanarul apare la volanul unui autoturism care se plimba pe strazile goale ale orasului si indeamna si alte persoane sa iasa din case."Prietenii mei, haideti prin oras daca aveti curaj. Pe coronaviruus... Iesiti, ma, afara, chiar v-a speriat Politia asta? Nu se poate ma! Nici o masina nu circula in orasul asta. Cand vreodata va putea sa ma tina pe mine garda in casa. Daca ma prinde garda sa mor daca nu intru cu masina in ei...", spune tanarul in timp ce se deplaseaza cu masina prin oras.Tanarul de 26 de ani a fost identificat si depistat, fiind sanctionat contraventional si i s-a suspendat permisul de conducere.Totodata, au fost demarate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de instigare publica.