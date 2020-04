Inalta Curte trebuie sa lamureasca o problema de drept fara precedent: Notiunea de politist din Codul Penal include si politistul local?

Prima instanta: "Nu este forma agravanta"

Procurorii insista pe forma agravanta

Diferentele

Sesizarea Inaltei Curti

Concret, daca prevederile Codului Penal fac referire doar la politistii a caror activitate si statut sunt reglementate de Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane si Legea nr. 360/2002 privind Statutul Politistului sau are un sens larg, general, care cuprinde si politistii locali a caror activitate si statut sunt reglementate de Legea nr. 155/2010 a Politiei Locale si Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici.Ultrajul este o infractiune contra autoritatii, care pedepseste amenintarea, vatamarea corporala, lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte ori omorul savarsite impotriva unui functionar public care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu sau in legatura cu exercitarea acestor atributii.Infractiunea are si o agravanta, in cazul faptelor comise asupra politistilor sau jandarmilor, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu sau in legatura cu exercitarea acestor atributii. In acest caz, pedeapsa se majoreaza cu jumatate.Barbatul judecat in acest caz fusese condamnat, in faza de fond, de Judecatoria Oradea, la 6 luni de inchisoare cu amanarea pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani si plata unor daune morale de 1.000 de euro.Judecatoria Oradea a aratat ca in acest caz nu se impune retinerea formei agravante a infractiunii de ultraj.Motivul:In concluzie, activitatea politistului local nu este reglementata de Legea 218/2002 a Politiei Romane.Sentinta a fost contestata la Curtea de Apel Oradea. Procurorii au insistat cu aplicarea formei agravante in cazul infractiunii de ultraj. Ei sustin ca dispozitiile Codului Penal nu fac distinctie intre politistul local sau politistul din cadrul MAI, "."Conform procurorilor, ratiunea legiuitorului cand a introdus aceasta agravanta a fost de pedepsi mai aspru pe cei care inteleg sa ultragieze o persoana investita cu exercitarea fortei publice, astfel cum sunt ambele categorii de politisti.In plus, chiar daca sunt organizati prin hotarari date de consiliile locale si lucreaza in subordinea primarului, politistii locali au atributii privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor in mai multe domenii, printre care ordinea si linistea publica, circulatia pe drumurile publice, disciplina in constructii, protectia mediului, activitatea comerciala etc.Pe 5 martie, Curtea de Apel Oradea a pus in discutie, din oficiu, sesizarea Inaltei Curti pentru a dezlega aceasta problema de drept.Procurorul de sedinta a fost de acord cu sesizarea ICCJ. In concluzii, acesta a aratat ca cele doua categorii profesionale, politistul si politistul local, difera prin statutul special definit de Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului.Acest statut defineste categoria profesionala a politistului, ca fiind aceea a unui functionar public civil, cu statut special, inarmat, ce poarta de regula uniforma si exercita atributiile stabilite pentru Politia Romana prin lege. Statutul special este conferit de indatoririle si riscurile deosebite, de portul de arma si de celelalte diferentieri prevazute in lege.In acelasi timp, si Politia Locala are un statut special, agentii sunt "."Dupa ce a analizat intrega situatie, Curtea de Apel Oradea a decis sesizarea Inaltei Curti si a suspendat procesul de ultraj, pana cand judecatorii vor dezlega aceasta problema de drept.Magistratii au analizat intreaga legislatie in cazul politistilor si a politistilor locali si au evidentiat mai multe diferente.," explica Curtea de Apel Oradea.In plus, Codul Penal din 2009 face trimitere la notiunea de politist, asa cum era mentionata in Legea 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane, insa notiunea de politist local a aparut prin Legea 115/2010, ulterior publicarii noului Cod Penal in Monitorul Oficial.Totusi, denumirea de politist comunitar a aparut prin Legea 371/2004, anterior adoptarii noului Cod Penal, asa ca s-ar impune interpretarea unitara a notiunii de politist.Magistratii mai fac trimitere la o alta decizie data de Inalta Curte, un recurs in interesul legii, prin careInalta Curte urmeaza sa dezlege aceasta chestiune de drept pe 22 iunie 2020.