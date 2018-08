"Inca o dovada ca politistii s-au pripit in cazul masinii antiPSD: Permisul a fost ridicat INAINTE ca placutele sa fie inactivate"

Nu a existat nicio corespondenta intre ATS si nicio autoritate din Romania

intre ATS si nicio autoritate din Romania Placutele de inmatriculare personalizate sunt aprobate de ATS pentru utilizare in Suedia si pot fi utilizate peste hotare, daca nu contravin legislatiei locale

ATS le recomanda soferilor care detin placute personalizate sa foloseasca atunci cand pleaca peste hotare numerele de inmatriculare originale ale masinii si sa respecte regulile care se aplica in tarile de destinatie

In afara Suediei, proprietarii de placute personalizate trebuie sa detina asupra lor si placutele originale. Numerele originale inmatriculate in Suedia de ATS sunt valabile in toate statele membre ale Uniunii Europene si in toate statele care au ratificat Conventia de la Viena privind traficul rutier

Decizia privind revocarea placutei "M**E PSD" a fost luata in data de 25 iulie, cu intrare in vigoare in data de 1 august

Inactivarea placutelor a fost al doilea posibil motiv invocat (destul de ambiguu) de politistii care l-au dus la sectie pe Razvan Stefanescu in zorii zilei de 30 iulie si pentru care permisul auto a fost retinut, la fel si placutele care i-au scandalizat pe liderii PSD.Primul motiv care a picat dupa o analiza atenta a prevederilor legale in vigoare a fost de acum celebra Conventie de la Viena, amendata de Belgia si care a intrat in vigoare si in Romania in urma cu doi ani, desi sefii Politiei pareau sa habar nu aveau de acest lucru in urma cu o saptamana.La solicitareaa facut luni cateva precizari legate de cazul Razvan Stefanescu:La intrebarea "Incepand de cand figureaza numarul 'M**E PSD' ca inactiv in baza de date europeana?", raspunsul explicit al autoritatii care a emis placuta respectiva a fost: "".Prin urmare, in acest moment este limpede ca nici macar unul dintre argumentele invocate de politisti la ridicarea permisului lui Razvan Stefanescu nu a stat de fapt in picioare, motiv pentru care opinia publica asteapta cu interes rezultatele anchetei interne si pedepsirea celor responsabili de abuzul, acum usor de confirmat, savarsit asupra soferului roman care munceste in Suedia si a indraznit sa sfideze Puterea de la Bucuresti.Scandalul din Romania a luat amploare in ciuda incercarilor de musamalizare, el ajungand si in presa internationala.