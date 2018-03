Interzis la serviciu cu telefonul mobil pentru politistii unei sectii din Bucuresti, ca asa a vrut seful lor (Foto)

Foto: Politia Capitalei

Astfel, acesta a dat dispozitie ca la intrarea in tura, politistii sa predea telefoanele la camera ofiterului de serviciu odata cu primirea armamentului din dotare si sa le primeasca la predarea acestuia."Nerespectarea prezentei dispozitii constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara", se arata in dispozitia sefului sectiei 20 de Politie, semnata vineri, 23 martie.Situatia a fost semnalata superiorilor politistului, care au decis sa o anuleze, conform datelor transmise de Politia Capitalei"Dispozitia privind interzicerea utilizarii telefoanelor mobile personale in timpul serviciului a apartinut sefului Sectiei 20 Politie si a fost data fara consultarea serviciilor de specialitate si a sefilor ierarhici din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.Dispozitia in cauza a fost abrogata incepand cu data de astazi (miercuri - n.red.), printr-o alta dispozitie", ne-au transmis reprezentantii Politiei Capitalei."In vederea fundamentarii si armonizarii la nivelul subunitatii, Dispozitia Sefului Sectiei 20 Politie cu numarul 14 din 23.03.2018 se abroga", se arata in dispozitia data miercuri.