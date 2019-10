Iohannis a promulgat legea privind extinderea atributiilor Politiei

Ziare.

Legea care prevede atributii extinse pentru Politie si Jandarmerie a fost initiata de parlamentarii PSD Florin Iordache si Carmen Dan.Actul normativ a fost sesizat la CCR de USR si PNL, insa Curtea a respins aceasta sesizare.Prin aceasta lege, politistii obtin atributii sporite in misiune. Prevederile legii includ si amendarea celor care refuza sa se legitimeze in fata politistilor.Potrivit prevederilor, politistii pot sa solicite, in conditiile legii, sprijinul populatiei pentru urmarirea, prinderea, imobilizarea si conducerea la sediul politiei a persoanelor ce fac obiectul acestei masuri, precum si sa solicite, in conditiile legii, sprijinul populatiei pentru asistarea la efectuarea unor acte procedurale.Politistul este obligat sa permita persoanei, aflate in spatiul public, impotriva careia sunt folosite catuse sau alte mijloace de imobilizare, sa adopte masuri adecvate pentru acoperirea fetei si a mijloacelor de imobilizare."In indeplinirea atributiilor de serviciu, politistul este indreptatit sa utilizeze mijloace de constrangere constand in: forta fizica, inclusiv aplicarea unor procedee de autoaparare sau imobilizare, catuse sau alte mijloace care permit imobilizarea membrelor superioare si/ sau inferioare, denumite in continuare mijloace de imobilizare; mijloace neletale, arme, arme albe si de foc, mijloace adecvate sau dupa caz vehicule pentru oprirea fortata, blocarea sau deschiderea unor vehicule ori spatii inchise in care se gasesc persoane si bunuri ori pentru inlaturarea unor obstacole", se mai arata in lege.Politistul este indreptatit sa avertizeze persoanele, prin mijloacele avute in dotare, sa inceteze actiunile ilegale si sa efectueze controlul corporal al persoanei legitimate si, dupa caz, al bagajelor sau vehiculului utilizat de acesta numai in scopul: ridicarii bunurilor supuse confiscarii, interzise la detinere, identificarii si ridicarii unor arme, obiecte sau substante, ce pot fi folosite impotriva politistului, a altor persoane sau autovatamatoare.De asemenea, daca persoana legitimata sau condusa la sediul Politiei prezinta simptome vizibile care releva necesitatea acordarii asistentei medicale de urgenta, in cel mai scurt timp, politistul solicita serviciilor specializate acordarea acestei asistente.Totodata, actul normativ mai prevede ca politistul trebuie sa avertizeze persoanele prin orice mijloace de comunicare sa inceteze actiunile ilegale, iar pentru pagubele produse prin faptele politistului de frontiera se angajeaza raspunderea statului.Tot vineri, seful statului a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru completarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unitatilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne si a structurilor subordonate acestuia.Legea prevede ca "uniforma, insemnele distinctive, precum si forma si continutul documentului de legitimare pentru personalul militar din unitatile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne si din structurile subordonate acestuia se stabilesc prin hotarare a Guvernului".