Cristina Topescu a murit. Vecinii au alertat politia dupa ce jurnalista nu a mai fost vazuta de cateva saptamani

Vecinii au fost cei care au alertat politia, dupa ce nu au mai vazut-o de cateva saptamani, informeaza Digi24.Politia a transmis un comunicat in care precizeaza ca o femeie a sunat la ora 22.00 la 112 pentru a sesiza ca vecina ei nu a mai fost vazuta de aproximativ 3 saptamani."In cursul acestei seri (duminica, n.r.), in jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat de catre o femeie cu privire la faptul ca vecina ei nu a mai fost vazuta de aproximativ trei saptamani. In urma sesizari, politistii orasului Otopeni au intrat in imobilul respectiv unde au gasit o persoana decedata care nu prezinta urme vizibile de violenta", au precizat reprezentantii Politiei Ilfov.Ana Ciolca, purtator de cuvant al IPJ Ilfov, a precizat ulterior la Digi24 ca persoana gasita decedata este Cristina Topescu.-Vom reveni cu detalii-