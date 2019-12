La doua saptamani de la eliberare, fiul lui Sile Camataru a fost retinut din nou (surse)

Ziare.

Potrivit IPJ Olt, politistii din Ganeasa au oprit, vineri, in trafic, o masina pe DN 65 - E 574, in comuna Ganeasa. In urma controlului s-a stabilit ca un barbat de 32 de ani, din Bucuresti, a condus masina, desia avea dreptul de a conduce suspendat. Surse din ancheta au declarat ca barbatul este fiul lui Sile Camataru, cel care recent a fost eliberat la Timisoara.Barbatul a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind pozitiv, insa a refuzat sa ii fie prelevate mostre biologice de sange."Au fost intocmite acte procedurale sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea unui vehicul fara a poseda permis de conducere si refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Barbatul a fost retinut pentru o perioada de 24 ore, fiind introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva a IPJ Olt", spun politistii.