Leo de la Strehaia a fost eliberat si plasat sub control judiciar

Magistratii Judecatoriei Sectorului 1 au respins cererea anchetatorilor de emitere a unui mandat de arestare preventiva pe numele lui Leo de la Strehaia. Astfel, acesta a fost plasat sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile, iar decizia poate fi atacata."In cuprinsul actului de inculpare s-a retinut ca, in cursul lunii iulie 2019, cele 3 persoane au indus in eroare reprezentanti ai unei societati comerciale, determinandu-i sa livreze cantitatea de 150 de aparate de climatizare, lasandu-le garantie bilete la ordin, emise de societati comerciale controlate de acestia prin interpusi, selectati din randul persoanelor cu o situatie material precara", a precizat Calin Radu Bogdan, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1.Procurorii arata ca cele trei persoane nu intentionau sa plateasca marfa care le-a fost livrata. Totodata, purtatorul de cuvant a mai precizat ca cele trei persoane s-au folosit de identitati false.Leo de la Strehaia, impreuna cu fiul sau si cu un alt barbat, ar fi pacalit un afacerist sa le livreze 150 de aparate de aer conditionat dupa ce s-au prezentat sub identitati false, prejudiciul in cauza fiind de 300.000 de lei.