Leo de la Strehaia, audiat in dosarul fiului sau cercetat pentru inselaciune cu aparate de aer conditionat

Ziare.

com

"In continuarea cercetarilor in dosarul de inselaciune instrumentala de Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice a Sectorului 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, la sediul subunitatii de politie este audiat un barbat de 42 de ani, fata de care exista suspiciunea rezonabila ca ar fi implicat in cauza", a transmis, joi, Politia Capitalei.Surse judiciare au precizat pentru News.ro ca barbatul audiat este Leo de la Strehaia.Audierile au loc in acelasi dosar in care fiul lui Leo de la Strehaia este cercetat pentru inselaciune Fiul lui Leo de la Strehaia si inca un barbat au fost retinuti, in noaptea de luni spre marti. Cei doi, sustinand ca sunt reprezentantii unor firme, au determinat o societate comerciala sa livreze 150 de aparate de aer conditionat, producand un prejudiciu de 300.000 de lei.