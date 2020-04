Lider de sindicat in Politie, despre acordul cu BOR pentru Paste: Riscul creste. Gradul de expunere este foarte mare!

Ziare.

com

"Trebuie sa intelegem un lucru: Cineva trebuie sa isi asume responsabilitatea. Vad ca si-a asumat-o (ministrul de Interne, Marcel Vela - n.red.)", a declarat miercuri dimineata Florin Vilnei, presedintele Federatiei Politistilor Sed Lex, pentru Ziare.com, intrebat despre acordul semnat aseara prin care politistii vor ajuta la distribuirea catre cetateni a Luminii de Paste "Dar se pune si problema riscului", a adaugat acesta."Noi oricum eram expusi, dar in momentul de fata riscul creste, in baza celor prevazute in acest protocol. E ingrijorator deja pentru ca noi am facut acum o saptamana si jumatate o solicitare catre conducerea ministerului ca, pentru colegii nostri care sunt expusi zilnic (eu ma refer la zona Politie, Jandarmerie, pompieri, dar cred ca este de bun simt sa solicitam si pentru ceilalti colegi, de la MApN si de la Politia locala), toti cei care intra zi de zi in schimburi si ies in strada, sa fie testati. Mai ales acolo unde sunt zone vulnerabile, acolo unde sunt cazuri confirmate, unde sunt zone carantinate. Pentru ca acum riscul creste!Dar nu mai comentam, nu mai spunem nici de salarii, ca suntem vai de capul nostru, nu mai spunem ca o parte dintre bugetari stau acasa si o parte din societate ramane cu salariul intreg, iar noi stam in strada si ne expunem familiile, copiii, parintii.Macar acolo sa se ia masura asta, sa putem sa ii testam, pentru ca oamenii astia sa se duca cu inima deschisa la lucru., va dati seama: Sa ma duc acum la tara, in mediul rural, sa bat din poarta in poarta si sa fac ceea ce trebuie sa fac...", a adaugat Florin Vilnei.Intrebat daca nu e ingrijorat de faptul ca politistii vor fi nevoiti sa se apropie la mai putin de 1 metru de credinciosi pentru a distribui lumina, fiindca nu va fi la fel ca in cazul in care cineva duce niste simple pachete, sa spunem, liderul sindical a admis: "Da, e o apropiere la aproape 1 metru, poate e si mai mica distanta. Gradul de expunere este foarte mare".Un lucru bun este ca, totusi, politistii care ies in strada primesc masti."Da, sunt dotati colegii nostri, ne-au asigurat logistic, din acest punct de vedere. Sa vedem care ar fi perioada... Acum se pune problema calitatii. Cu ce ne dam noi, dezinfectantul asta care ne parleste pielea si ne arde mainile, e o alta discutie, dar deocamdata stam binisor.Nu pot sa spun ca stam excelent, inca nu am vazut mesaje ale colegilor in care sa se spuna: 'Avem tot ce ne trebuie, stam linistiti'", a explicat Florin Vilnei.Intrebat daca a primit reactii din partea colegilor, dupa anuntul facut marti seara de ministrul Vela, liderul Sed Lex a raspuns: "Sunt reactii. Dar cred ca reactia societatii s-a vazut".De asemenea, intrebat daca un astfel de acord semnat intre ministrul de Interne si Patriarhia Romana bate legea si ordonantele militare si ce se intampla daca un politist ar refuza sa participe la aceasta misiune, Florin Vilnei a raspuns: "Vorbim despre o zona militara. Pe perioada starii de urgenta, vrem nu vrem, ne supunem rigorilor militare"."Pana la urma, noi am depus un juramant militar, asta ne este jobul, ne facem datoria. Vedem ce se intampla dupa, dar nu este in regula, nu este normal ceea ce se intampla la momentul de fata. Nu e normal sa fim expusi si sa nu avem materiale de protectie suficiente, iar pe de alta parte Guvernul, statul sa nu se uite la oameni si sa si-i protejeze, pentru ca noi suntem in linia intai.Intelegem zona medicala, ca avem o problema acolo, da, jos palaria! (dar eu nu cred ca acei 500 de euro ii feresc de virus), dar nici oamenii nostri - pentru un venit de 3.000 de lei sa stai expus zi de zi, sa te gandesti la sanatatea si la viata ta, nici asta nu e in regula. Lucrurile astea ar trebui sa le reglementam ulterior", a adaugat acesta.Liderul Sed Lex a refuzat sa comenteze faptul ca exista o contradictie intre mesajul transmis marti de presedintele Iohannis (Stati acasa!) si mesajul transmis ulterior de ministrul de Interne, legat de iesirea din case cu ocazia Pastelui."Sunt declaratii politice, nu ma intereseaza. Pe mine ma intereseaza ca oamenii mei sa isi faca datoria, dar pe de alta parte sa luam si masurile necesare pentru protectie, ca sa putem sa ii protejam. Pentru ca, Doamne fereste!, sa se intample ceva in institutie, sa fie un purtator sau un om infectat dar asimptomatic si sa fim apoi nevoiti sa bagam zeci sau sute de oameni in carantina", a subliniat Florin Vilnei.Intrebat daca poate estima de cate forte de ordine ar fi nevoie pentru aceasta operatiune de amploare, Florin Vilnei a recunoscut ca "e greu de spus"."Ce va pot spune eu este ca numai in Capitala avem zilnic 3.300 de oameni in strada, pe durata a 24 de ore. Vorbim doar despre Politie, nu mai vorbim de Jandarmerie, de Politia Locala sau de MApN.Pana la urma, totul tine si de educatie. De ce trebuie sa stam noi cu mitraliera sau sa alergam dupa oameni ca sa respecte niste reguli simple, pentru a se feri de boli si a-si pastra sanatatea?! De ce trebuie sa facem lucrurile astea? Tine de educatie. Ma uit si in afara, nu e carantina in toate tarile, dar oamenii se protejeaza, isi pun masca, se dau cu dezinfectant pe maini, isi iau manusi, se duc la lucru, se feresc, dar isi vad de viata in continuare. Noi alergam dupa oameni si nu e normal ce se intampla, dar asta porneste de la educatie.Daca de la cel mai inalt nivel se transmite mesajul ca trebuie sa stam acasa si sa ne protejam, trebuie sa intelegem cu totii", a subliniat liderul Sed Lex.