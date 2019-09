Lider local PNL prins baut la volan

Ziare.

Politicianul a fost oprit in trafic de un echipaj format dintr-un politist local si un agent al Politiei Nationale, care au observat ca acesta mirosea a alcool, arata Dezvaluiri.ro "Atunci cand l-am oprit, domnul Purcarea mirosea a alcool. Alaturi de dansul, in masina era o persoana de sex feminin. L-am condus la sediul Politiei Nationale, de unde a fost dus la Politia Rutiera din Constanta pentru a fi testat cu etilotestul, iar apoi la Spitalul Judetean, pentru a i se recolta probe biologice", a declarat politistul local Razvan Mosteanu.Conform unor surse din ancheta, Purcarea avea o alcoolemie de 0,56 mg/l alcool pur in aerul expirat.