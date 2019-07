MAI a descoperit ca Academia de Politie a mintit despre doctoratele controlate. Situatia e mult mai grava, Carmen Dan a schimbat rectorul

Veronica Stoica - noul rector al Academiei de Politie

Ziare.

com

Institutia a transmis informatii potrivit carora au fost verificate 149 de teze de doctorat dintre care 55 ar fi fost peste pragul acceptat al coeficientilor de similitudine, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog, cu prilejul prezentarii raportului Corpului de control al ministrului privind procesul de verificare a tezelor de doctorat din perioada 2011 - 2018.Concret, a aratat Monica Dajbog, din numarul total de 333 de teze de doctorat, 71 au fost verificate in perioada 2017 - 2018, conform procedurilor legale, inainte de sustinerea publica a lucrarilor, iar din celelalte 262 de teze din perioada 2011 - 2016 au fost verificate doar 82.Pentru 61 din cele 82 de teze verificate au fost constatate depasiri ale coeficientilor de similitudine admisi, respectiv coeficientul care se refera la procentul din text cu toate frazele similare descoperite de programul anti-plagiat in alte documente si coeficientul care determina procentul din text cu fragmente similare care depasesc 25 de cuvinte."Desi au fost emise 61 de rapoarte, la Comisia de Etica si Deontologie Universitara a Academiei de Politie au fost trimise doar 58. De remarcat este si faptul ca in cazul celor 82 de teze verificate - 10 erau de fapt sub forma de rezumat, 14 au fost verificate doar partial din cauza limitei maxime setate pentru marimea unui document care poate fi verificat prin programul anti-plagiat, iar in cazul a sapte teze au fost generate rapoarte de similitudini si in anul 2016", a precizat purtatorul de cuvant al MAI.Monica Dajbog a mentionat ca au fost identificate inclusiv situatii cand anumite teze de doctorat au fost verificate in perioade de timp distincte, cu rezultate diferite."Comisia de Etica si Deontologie Universitara, prin regulamentele adoptate de Senatul Academiei, si-a fixat perioade de timp foarte mari pentru finalizarea verificarii unei sesizari, respectiv 18 luni. Ulterior, pe perioada verificarilor Corpului de control al ministrului, Comisia a modificat perioada, reducand-o la 45 de zile.Aceeasi Comisie a introdus obligativitatea prezentei unui student in cadrul subcomisiilor de analiza a sesizarilor, aspect care nu este cerut de lege si care ingreuneaza procesul de verificare a tezelor de doctorat, in conditiile in care studentii au perioade de vacanta, de studiu, de practica si nu pot participa in mod permanent la lucrarile subcomisiei. Evident, in absenta studentului, subcomisia nu se putea intruni", a aratat Dajbog.Purtatorul de cuvant al MAI a mentionat ca, pana la momentul finalizarii verificarilor Corpului de control al ministrului, Comisia de Etica a emis sase puncte de vedere si a inaintat la Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare o sesizare pentru cinci teze de doctorat, avand la baza documentele transmise de catre Departamentul de Studii Doctorale la data de 28 ianuarie 2019.O alta constatare a echipei Corpului de control a fost ca patru ofiteri din conducerea Academiei de Politie nu si-au depus propriile teze de doctorat la Comisia de Etica in scopul verificarii prin softul anti-plagiat, asa cum se decisese prin Hotararea Consiliului de Administratie al Academiei din 21 martie 2019.Potrivit purtatorului de cuvant al MAI, in urma finalizarii acestei verificari, comisia de evaluare a propus reanalizarea tuturor deciziilor luate la nivelul Academiei de Politie cu incidenta in verificarea respectarii standardelor de etica profesionala si elaborarea unui plan cu masuri concrete de verificare a situatiilor de plagiat.Dajbog a anunstat si ca Veronica Stoica a fost imputernicita sa exercite atributiile functiei de rector al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", prin ordin al ministrului Afacerilor Interne."Unul dintre criteriile care au stat la baza imputernicirii in functia de rector a fost inexistenta unor suspiciuni in legatura cu titlul de doctor. Mentionez ca doamnei comisar sef i-a fost acordat titlul de doctor in urma cu 20 de ani de catre Universitatea Bucuresti - Facultatea de Drept. Doamna rector se bucura de o foarte buna reputatie in mediul academic, avand o bogata activitate in domeniul dreptului si al cercetarii stiintifice", a spus Monica Dajbog.Veronica Stoica a ocupat, incepand cu ianuarie 2018, functia de prorector, iar din 24 mai a asigurat comanda Academiei de Politie, dupa ce pe 24 mai, rectorul si prorectorul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" - Adrian Iacob si Mihail Petrica Marcoci - si-au dat demisia, la solicitarea ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan