MAI a publicat concluziile anchetei privind politistul pedofil: Corpul de control propune cercetarea a 18 politisti

In urma acestuia, Corpul de control al ministrului de Interne propune declansarea cercetarii prealabile pentru 18 politisti, intre care fostul sef al IGPR Bogdan Despescu, demis in urma scandalului, si adjunctul acestuia, Mihai Voicu.De asemenea, se propune inceperea demersurilor pentru crearea unei structuri cu atributii vizand cercetarea unor infractiuni la viata sexuala comise asupra minorilor sub varsta de 15 ani, dar si pentru modificarea ordinului de ministru privind cercetarea penala a personalului din structurile MAI, precum si analize trimestriale referitoare la starea disciplinara.Una dintre concluzii este ca. In plus, raportul precizeaza ca propunerea de suspendare a cercetarii prealabile in cazul agresiunii din anul 2016 "nu este fundamentata juridic, ci se bazeaza pe o interpretare limitativa, subiectiva, a prevederilor legale".Sinteza raportului are 22 de pagini si vorbestre atat despre modul in care s-au inregistrat cazurile de agresiune sexuala de care este banuit Eugen Stan, cat si despre modul de actiune al politistilor. In plus,In cazul evenimentului din 18.10.2015, plangerea a fost inregistrata la Sectia 16 Politie. S-a intocmit dosar penal cu Autor Necunoscut, iar dosarul a fost preluat la data de 07.01.2018 de catre Politia Capitalei.Agresiunea din 10.12.2016, cand Eugen Stan a fost imobilizat de catre doua persoane, raportul precizeaza ca actiunile derulate de catre politisti au fost corespunzatoare."S-a stabilit faptul ca autorul infractiunii de agresiune sexuala este Stan Eugen, agent de politie in cadrul D.G.P.M.B. - Brigada Politiei Rutiere. Rotrivit rapoartelor agentilor de politie care s-au deplasat la fata locului, primele afirmatii referitoare la calitatea de politist a personei imobilizate si indicate ca fiind autorul agresiunii, au fost facute de persoaele care l-au imobilizat.Ulterior, pe timpul deplasarii la Sectia 18 Politie, persoana imobilizata a fost intrebata de catre unul dintre agenti daca este politist, aceasta confirmand calitatea avuta, indicand si structura in care era incadrat. De asemenea, cei doi agenti au precizat faptul ca Stan Eugen, era imbracat partial in tinuta de serviciu (cu articole de echipament constand in camasa, cravata si pulover), avand pe deasupra o haina civila specifica anotimpului (geaca), acesta aflandu-se intr-o usoara stare de ebrietate (emana halena alcoolica) ", se arata in raport.Calitatea de politist a lui Eugen Stan a fost consemnata in raportul politistilor."De asemenea, urmare a identificarii, in persoana ag. sef pr. Stan Eugen, a autorului faptei sesizate, acesta. Ulterior, la 12.12.2016 (zi de luni), lucrarea a fost inaintata Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti, unde a fost constituit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de agresiune sexuala", se mai arata in raport.Dupa constituirea dosarului penal, acesta a fost remis Sectiei 18 Politie, pentru continuarea cercetarilor."Avand in vedere aspectele sus mentionate se poate concluziona faptul ca, agresiunea sexuala petrecuta, la data de 10.12.2016, avand ca autor pe numitul Stan Eugen, agent de politie in cadrul D.G.P.M.B. - Brigada de Politie Rutiera a fost raportata conform prevederilor Ordinului de linie", se mai arata in raport.In document se precizeaza ca reprezentantii Corpului de Control al Ministrului nu se pot pronunta cu privire la activitatile desfasurate de ofiterii de politie judiciara in dosarele penale, totusi, "Comisia de verificare, din verificarile efectuate in limita competentelor, a constatat faptul ca,"."Comisia de verificare apreciaza, astfel, ca propunerea de suspendare a cercetarii prealabile nu este fundamentata juridic, ci se bazeaza pe o interpretare limitativa, subiectiva, a prevederilor legale", se arata in document.In cazul agresiunii asupra celor doi minori, raportul consemneaza ca in cadrul Fisei de eveniment, in afara mentiunilor referitoare la continutul faptei savarsite, victime, precum si la faptul ca autorul este necunoscut, nu sunt consemnate alte precizari, "in conditiile in care, agentii ramasi la fata locului transmisesera, in jurul orei 12:00, primele semnalmente ale autorului si fusesera, de asemenea, distribuite primele imagini surprinse de camerele de supraveghere amplasate in cabina liftului".Raportul consemneaza si alte probleme, printre care faptul ca ", pentru a fi diseminata catre esalonul superior, respectiv catre dispeceratul I.G.P.R", dar si faptul ca s-a constatat "o anumita reticenta initiala din partea tuturor ofiterilor cu functii de comanda din cadrul subunitatii de politie, cu privire la caracterul si gravitatea faptei sesizate, avand in vedere ca abia dupa aproximativ 2 ore de la constatare (dupa vizualizarea primelor imagini), au fost dispuse masurile adecvate pentru strangerea materialului probator si identificarea autorului".Totusi, se apreciaza faptul ca informatia care a dus la identificarea si prinderea autorului a venit din interiorul sistemului.Raportul vorbeste, insa, si de faptul ca, ca niciodata nu a lucrat in schimul trei."Comisia de verificare apreciaza existenta unei relatii profesionale apropiate intre seful sau nemijlocit si Stan Eugen si, mai mult, a unei anumite protectii profesionale acordate de catre seful de serviciu", se mai arata in raport.