MAI a trimis Corpul de Control la Academia de Politie pentru un presupus scandal sexual, in care e implicat chiar rectorul

"In prezent, Corpul de Control al MAI desfasoara mai multe verificari punctuale la Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza, unele dintre acestea vizand pe rectorul Academiei", se arata intr-un raspuns al MAI trimis Mediafax Controlul vine dupa ce rectorul Academiei de Politie ar fi fost acuzat de hartuire sexuala de o studenta, in sesiunea din vara anului 2017, potrivit incisivdeprahova.ro Jurnalistii prahoveni sustin ca au intrat in posesia unor documente si informatii conform carora rectorul Academiei, Daniel Costel Torje, "a fost acuzat de hartuire sexuala impotriva unei studente de la Drept din anul III, in sesiunea din iulie, anul trecut, iar raportul a fost postat pe pagina de Facebook al M.A.I. de prietenul victimei, student anul IV in anul 2017".Incisivdeprahova.ro sustine ca "detine date verificate prin cel putin trei surse prin care confirma incidentul din Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza si care ne-au specificat faptul ca".