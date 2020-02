Mai multe tinere din Capitala care voiau sa fie fotomodele, santajate de un barbat cu fotografii compromitatoare

Ziare.

com

Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, au retinut un barbat in varsta de 37 de ani banuit de savarsirea mai multor infractiuni de santaj si ultraj contra bunelor moravuri, dupa ce o tanara a sesizat Sectia 17 Politie ca este santajata de un barbat care va face publice fotografii si filmari in ipostaze indecente cu aceasta, daca nu intretine relatii sexuale cu el.", precizeaza Politia Capitalei.Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore si prezentat magistratilor cu propunere de arestare preventiva, iar in prezent cercetarile sunt continuate pentru santaj si ultraj contra bunelor moravuri cu cel in cauza in stare de arest preventiv.