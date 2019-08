MAI vrea sa schimbe modul in care sunt numiti si pot fi dati afara sefii din politie - proiect

Ziare.

Numirea in posturile de conducere in cadrul Politiei Romane se face, potrivit proiectului supus dezbaterii, pentru un mandat de 4 ani de zile. Situatia actuala arata ca sefii din Politie puteau ocupa functiile pe termen nelimitat.Totodata, in acelasi proiect (OUG de modificare a Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului) se mai arata ca cel care are competenta de numire a politistului in functie de conducere poate cere si verificarea modului in care acesta isi desfasoara activitatea."In vederea verificarii, persoana desemneaza o comisie ai carei membri au functia sau gradul profesional cel putin egala/egal cu cea a politistului verificat", arata sursa citata.Dupa verificare, cel care a solicitat ancheta poate dispune eliberarea din functie.Mandatul politistului din functia de conducere este suspendat pentru urmatoarele situatii: numirea pe functie de demnitate publica, pe alta functie de conducere, are raporturi de serviciu suspendate.De asemenea, mandatul inceteaza in urmatoarele situatii: este implinit termenul, cu prilejul acordarii calificativului "satisfacator" cu ocazia evaluarii anuale de serviciu, la constatarea existentei unei situatii de exercitare necorespunzatoare a functiei de conducere cu ocazia verificarii modului de indeplinire a obligatiilor; la cererea persoanei care ocupa functia de conducere.Politistul caruia ii inceteaza mandatul se pune la dispozitie."La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, politistii numiti in functii de conducere se considera investiti in functie pe un mandat de 4 ani, calculat incepand cu aceasta data", se mai arata in proiect.Documentul mai vizeaza si o prevedere care modifica perioada imputernicirii: "Politistul poate fi imputernicit, cu acordul acestuia, pe o perioada de maximum 3 luni, perioada in care sunt obligatorii organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea postului".Situatia actuala prevede ca imputernicirile sa dureze o perioada de 6 luni."Evenimentele, de data recenta, au evidentiat o vulnerabilitate a modului de interventie a structurilor implicate in asigurarea ordinii si linistii publice. Consecintele negative ale situatiei actuale reclama responsabilitati institutionale, ce nu pot fi amanate, pentru adaptarea la cerintele operative.Pe cale de consecinta, este necesara initierea unor masuri administrative in ceea ce priveste asigurarea managementului de calitate al structuri, respectiv instituirea unor instrumente care sa asigure atat functionalitatea prevederilor statutare, cat si imbunatatirea cadrului de organizare si dezvoltare a carierei politistului. Astfel, toate aceste elemente constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata", se arata in nota de fundamentare.