Mama Luizei Melencu a fost la Politie: I-au fost prelevate noile probe ADN

"Astazi, la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane s-a prezentat doamna Melencu, pentru a-i fi prelevate probe biologice. Facem precizarea ca aceasta este o masura procedurala dispusa in cadrul anchetei penale coordonate de procurori din cadrul DIICOT", a transmis, luni, Politia Romana.Sursa citata precizeaza ca specialistii Institutului National de Criminalistica recolteaza probele biologice de la persoane sau ADN, prin metode neinvazive, respectiv, periajul mucoasei bucale, numai in conformitate cu Legea 76 din 2008 si HG 25/2011 privind normele de aplicare a legii respective."Recoltarea se face in baza unei ordonante de recoltare, dupa completarea unei fise cu datele personale ale persoanei de la care se preleveaza si cu consimtamantul acesteia. Prelevarea probelor biologice se realizeaza utilizand truse de recoltare, standardizate, recunoscute international", a mai transmis Politia Romana.Sursa citata a precizat ca specialistii din cadrul INC (Serviciul de Analize Genetice Judiciare) i-au adus la cunostinta femeii si avocatului sau procedura de prelevare efectuata si diferenta dintre metodele de stabilire a profilului genetic autozomal (cromozomial, respectiv profil genetic mitocondrial.Sambata, mama Luizei Melencu, Monica, a fost de acord sa i se recolteze probe biologice pentru un nou test AND, femeia cerand sa fie transportata la Bucuresti de catre organele de ancheta.Vineri, recoltarea probei nu s-a putut face, intrucat femeii i s-a facut rau in momentul in care jandarmii si politistii s-au prezentat la locuinta sa pentru a o transporta la DIICOT. Analiza va fi efectuata de catre FBI , probele necesare pentru realizarea expertizei fiind deja trimise in Statele Unite. Rezultatul este asteptat intr-o luna, dupa ce se trimte si proba prelevata de la mama Luizei Melencu.