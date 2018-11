Mandat de perchezitie pentru ca politistii sa poata scoate cadavrul unei batrane din propria locuinta

Ziare.

Oamenii legii aveau informatii ca femeia este moarta, dar este tinuta in casa de fiica ei, care nu ii anuntase decesul si nici nu incepuse formalitatile pentru inmormantare Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Vaslui, politistii de la Postul de Politie Solesti fusesera sesizati ca exista suspiciuni ca o femeie de 80 de ani ar fi murit si este tinuta in casa de fiica ei.Oamenii legii au mers la adresa respectiva, iar fata batranei, in varsta de 59 de ani, le-a spus ca mama ei a murit si ca se afla la morga Spitalului Judetean Vaslui, dar nu i-a lasat pe politisti sa intre in casa.Politistii au facut verificari si au aflat ca la morga nu se afla nicio persoana cu acel nume. Atunci, oamenii legii au solicitat un mandat de perchezitie a locuintei respective, iar cand au intrat in casa au gasit-o pe batrana moarta.Trupul neinsufletit a fost dus la morga pentru stabilirea cauzei decesului. De asemenea, specialistii vor stabili si cu cate zile in urma survenise moartea batranei.Politistii au deschis un dosar penalpentru ucidere din culpa.