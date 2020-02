Marcel Vela a prezentat un clip video despre un comisar de politie devenit interlop (Video)

Ziare.

Vela a spus ca se face si curatenie in MAI, prezentand cazul unui ofiter de la Combaterea Criminalitatii Organizate care s-a apropiat prea mult de infractori pe care i-a sprijinit.Ofiterul, despre care nu a oferit prea multe date, a fost pus la dispozitia unitatii, i-a fost retras accesul la informatii clasificate si va fi sesizat parchetul competent."Inca din prima zi in care am intrat in minister am solicitat tuturor sa inceapa un razboi cu gruparile infractionale organizate in tot ceea ce inseamna criminalitate cu impact major asupra ordinii publice. (...) In perioada 1-13 februarie anul curent, Politia Romana a desfasurat 191 de actiuni operative impotriva gruparilor de criminalitate organizata.Doar in aceasta dimineata politistii au executat 82 de perchezitii la nivel national, urmand ca 72 de persoane sa fie conduse la sediul politiei pentru cercetari in cauze penale privind savarsirea infractiunilor de furt calificat, coruptie, abuz in serviciu, trafic de droguri, criminalitate informatica, pornografie infantila si contrabanda", a declarat Vela, intr-o conferinta de presa.Ministrul a precizat ca si in structurile din subordine se face curatenie."Nu ne limitam sa facem curatenie doar in afara institutiei si suntem foarte atenti si la personalul din Ministerul Afacerilor Interne. Un singur exemplu vreau sa va prezint. Un ofiter de la Combaterea Criminalitatii Organizate, despre care aveam date si suspiciuni rezonabile ca s-a apropiat mult prea mult de infractori si nu in sensul de a-i prinde, ci pentru a-i sprijini, a fost pus la dispozitia unitatii, i-a fost retras accesul la informatii clasificate si va fi sesizat parchetul competent.Aceste masuri au fost luate pentru a elimina orice posibilitate ca acest ofiter de politie sa poate afecta in orice fel activitatile Politiei.Nu vreau sa ma antepronunt pe latura penala, este atributul procurorilor si judecatorilor sa se pronunte. Eu si domnul chestor Vasilescu am luat masurile administrative care se impun la acest moment. Vreau sa fiu foarte clar, nu tolerez asemenea comportamente, nu accept ca cei care trebuie sa actioneze impotriva criminalitatii, sa elimine infractionalitatea, sa fraternizeze cu infractorii", a mai spus Vela.Invocand ancheta care este in curs, ministrul de Interne nu a oferit prea multe detalii despre ofiterul respectiv si infractiunile in care a fost implicat.Vela a mai spus ca ofiterul a fost pus la dispozitie inca din 7 februarie si a prezentat un clip video, in care se face referire la comisarul de politie Badea Robert, ofiter antidrog si, in acelasi timp, membru marcant al unei grupari de crima organizata care se ocupa, culmea, tocmai cu traficul de cocaina in cluburile bucurestene.