Marile semne de intrebare in cazul masinii antiPSD sau cum a fost facuta tandari reputatia Politiei Romane

Intrarea in tara s-a facut legal

A putut cumpara rovinieta legal

Foto:Facebook / Ardelean Octavian

A circulat aproape 2 saptamani pe drumurile publice

O tacere suspecta

Permis retinut, placute ridicate fara proces verbal

Razvan Stefanescu a fost ridicat de politisti la 6 dimineata

O conferinta de presa neobisnuita

O palma pe obrazul Politiei Romane

demisia

Internetul e plin de masini cu numere "ilegale"

Ce sofer citeste Conventii ca sa gaseasca acul in carul cu fan?

Cine plateste oalele sparte?

Cazul ia amploare, spre disperarea PSD

Ziare.

com

Trecand dincolo de semnificatia numarului in cauza si presupunand ca masina inmatriculata in Suedia venea in tara cu numarul "LOVEPSD", ne-am tot intrebat unde a gresit soferul din punct de vedere legal, iar pana acum raspunsul este simplu: nicaieri. Daca ne intrebam, insa, "Unde au gresit autoritatile?", constatam ca am putea discuta cateva ore in sir.Sa o luam pe rand, avand in minte ideea ca suntem in plina vacanta de vara si multi turisti, romani sau straini, si-ar dori sa viziteze plaiurile mioritice la bordul masinii personale.Razvan Stefanescu a intrat in Romania, in urma cu doua saptamani, la bordul masinii inmatriculate legal in Suedia avand placutele "M***PSD". Procedura parcursa la Vama Nadlac a fost una normala, fara probleme, lucru confirmat de documentul postat pe Internet si de un lider sindical al politistilor de frontiera, care a explicat pentruca masinii in cauza nu i se puteau aplica restrictii.Daca exista, totusi, un impediment legal, atunci cum de nu e el cunoscut de politistii de frontiera nici pana in ziua de azi?In acelasi timp, e ilogic sa permiti intrarea in tara a unei masini care nu poate circula pe drumurile publice. De ce l-ai lasa pe sofer sa treaca frontiera? Ca sa o parcheze imediat dupa vama?!Razvan Stefanescu a declarat pentruca a cumparat rovinieta, conform legii, de la un ghiseu din Vama Nadlac, chiar pentru "numarul controversat".Daca o masina care are doar litere pe placuta nu are dreptul sa circule prin Romania, de ce se permite plata rovinietei pentru o asemenea masina?Mai mult, am incercat sa cumparam o rovinieta online pe site-ul companiei autorizate de CNAIR pentru numarul "ABCDEFG" si, surpriza! Daca mentionam ca masina este din Romania, ni se spune ca numarul este incorect, in schimb,, semn ca aplicatia respectiva stie ceva ce se fac ca nu stiu sefii Politiei, si anume ca pot intra in tara si masini care au doar litere pe placute.Timp de doua saptamani, Razvan Stefanescu a putut circula prin tara, desi a fost oprit de mai multe ori in trafic. Daca incalca legea, de ce i s-a permis? Agentii din Hunedoara, Dolj, Teleorman care l-au controlat, nu cunosteau cadrul legal?! E grav.Mai mult, la Craiova s-a putut plati parcarea prin SMS pentru masina respectiva, prin urmare nici acea aplicatie informatica nu impune ca numarul de inmatriculare sa contina o cifra, asa cum au sustinut, ulterior, sefii Politiei.In cadrul Ministerului de Interne exista Directia Rutiera din IGPR care "monitorizeaza si coordoneaza" activitatea desfasurata de Serviciile rutiere judetene "".De ce nu au iesit imediat cu explicatii reprezentantii Directiei de specialitate din MAI sa spuna care e problema cu respectiva masina si ce e in neregula cu placutele (daca era ceva)?Razvan Stefanescu a facut publica o foaie de hartie semnata de un politist si pe baza careia i s-a retinut, luni, permisul, placutele fiind demontate de la masina proprietate personala a barbatului chiar de oamenii legii.De ce nu au fost respectate la virgula prevederile legii cu privire la conditiile retinerii unui permis de conducere?Proprietarul masinii care a dat atatea batai de cap Politiei Romane a fost ridicat de la domiciliu si dus la sectie in zorii zilei, dupa ce, conform spuselor sale, ar fi fost filat inainte.De ce la ora 6 dimineata, cand putea fi oprit in trafic ziua in amiaza mare? Sa fie adevarat ca politistii au incercat intimidarea lui, asa cum se speculeaza in mass-media?Mai mult, odata cu soferul la sectia de politie a stat timp de trei ore si, lucru pentru care tatal a decis sa faca plangere.Marti dupa amiaza, cand am discutat cu el, Razvan Stefanescu inca nu stia de ce e acuzat si ce infractiune ar fi comis.Trei reprezentanti ai Politiei Romane au sustinut luni seara o conferinta de presa special dedicata acestui caz. De ce, daca pur si simplu s-a aplicat legea?!Si de ce a fost nevoie de o corespondenta cu Suedia, asa cum au sustinut tot ei, daca a fost incalcata legislatia din Romania, nu din alta parte?!Printre balbaieli si fracturi mari de logica, acestia au invocat o Conventie de la Viena din 1968 care nu ar permite circulatia masinilor care nu au macar o cifra in numarul de inmatriculare. Culmea este, insa, ca respectiva conventie a fost amendata de Belgia, iar din 2016 respectiva interdictie a fost eliminata.Nu stiau capii Politiei Romane acest lucru?! E grav. Stiau dar s-au facut ca nu stiu, ca sa il poata bloca pe Razvan Stefanescu? E si mai grav. Iar raspunsul "" dat de polisti la conferinta de presa a sunat ca in bancurile cu militieni de pe vremuri.Mai rau, insusi seful Politiei Rutiere a declarat marti, incoltit de un jurnalist, ca Romania aplica respectiva Conventie, tot de ei invocata, dar cu "", fara sa dea detalii.Ce inseamna "cu rezerve"? Adica alegem ce ne convine?Din nefericire pentru Politia Romana, din fericire pentru Razvan Stefanescu, jurnalistii buni nu se lasa cu una cu doua, asa ca la solicitarea Digi24, ONU a confirmat marti seara ca noua forma a Conventiei de la Viena se aplica automat si in Romania."In accordance with article 49 (2) (a) of the Convention on Road Traffic (Vienna, 8 November 1968), the proposed amendment to paragraph 1 of annex 2 of the Convention entered into force for all the Contracting Parties on 19 September 2016", este raspunsul primit de Digi24 la solicitarea adresata ONU.In acest caz, intrebarea care se pune este "Cine va fi primul oficial care isi va dasau va fi demis pentru incompetenta demonstrata cu varf si indesat?"Scandalizati de ce-a patit Razvan Stefanescu, internautii s-au mobilizat si au postat pe Facebook imagini cu masini care au circulat si inca mai circula prin Romania avand doar litere pe placutele de inmatriculare.S-a readus in atentie cazul lui Duckadam, care avea la masina numarul "Steaua", dar si al preotului Pomohaci, care isi falsificase placuta si circula nestingherit cu numarul "BN IISUS".Mai mult, un roman a dezvaluit marti ca el circula prin tara din 2015 cu numere personalizate doar cu litere , masina fiind inregistrata in Belgia, si niciun politist roman nu i-a spus ca ar comite o ilegalitate.Acestor soferi de ce li s-a permis?!Pentru a se simti in siguranta, orice cetatean al unui stat democratic trebuie sa stie clar ce drepturi si obligatii are. Inclusiv un sofer. Cati dintre cei care se urca la volan stiau pana mai ieri de existenta Conventiei de la Venetia? Unde scrie in legislatie care sunt conditiile pentru ca o masina inmatriculata in alt stat, potrivit regulilor acelui stat, sa poata circula pe drumurile publice din Romania? Cum te poti feri tu, un simplu cetatean, de un posibil dosar penal intocmit la 6 dimineata?Ce e cu adevarat grav este ca mai multe voci autorizate sustin ca Razvan Stefanescu nu a facut nimic gresit.spune ca barbatul "nu a savarsit niciun fel de abatere de la legislatia romaneasca", iar, a declarat marti seara la Realitatea TV ca in niciun caz nu poate fi vorba despre o fapta penala, pentru ca nu a existat intentie, in schimb "".Pe cine sa mai creada un biet sofer?La cum s-au comportat autoritatile romane, n-ar fi deloc de mirare ca Razvan Stefanescu sa dea Romania in judecata la CEDO si sa castige, dupa ce Suedia i-a retras dreptul de a folosi numarul controversat, pe care il primise, pe bani multi si cu drept de folosinta pentru 10 ani, si dupa abuzurile la care a fost supus in tara, unul dintre ele fiind retinerea permisului, barbatul fiind sofer profesionist.Cine plateste pentru acest urias favor facut de Politia Romana pentru oblojirea orgoliului ranit al PSD? In presa se speculeaza intens pe seama faptului ca ministrul de Interne, Carmen Dan (PSD), ar fi pus presiune pe politisti cerandu-le sa faca tot posibilul pentru ca masina in cauza sa nu mai fie vazuta pe drumurile publice.Cum era de asteptat, odata provocati, romanii si-au dat frau liber imaginatiei, asa ca lucrurile nu par sa se opreasca aici, indiferent ce se va intampla cu Razvan Stefanescu.Deja un roman din Belgia si-a anuntat intentia de a veni in Romania cu masina "1 JOS PSD", dar variantele vehiculate pe Internet sunt mult mai dure.Ce vor face politistii romani daca de granite se vor apropia masini inmatriculate in Suedia, Belgia sau Elvetia cu placute precum "MU13PSD" sau "HU0PSD"? Ii va contacta Politia Romana pe omologii din aceste state ca sa ii oblige sa anuleze si respectivele placute, asa cum s-a intamplat in cazul Suediei?Sigur, gandul e pe cat de amuzant, pe atat de jenant.Ce trebuie sa retinem este ca acest caz nu este deloc lipsit de importanta, asa cum ar parea la prima vedere. Sa facem un efort si sa trecem dincolo de vulgaritatea evidenta a mesajului transmis in semn de protest de Razvan Stefanescu si sa tragem un semnal de alarma, pentru ca e de neadmis ca o institutie de forta a statului roman sa aplice tardiv, cu rezerve si abuziv prevederi legale si tratate internationale, in functie de nemultumirile unui lider politic roman, aflat vremelnic la putere.