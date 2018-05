Mercur gasit pe o strada din Drobeta Turnu Severin. Un copil se juca cu bilele toxice

Ziare.

Substanta toxica a fost prelevata de specialisti, dupa ce o femeie care locuieste in zona a sunat la 112. Aceasta a spus ca a observat un copil care se juca in apropierea "bilutelor argintii"."O femeie a sunat la 112 si a sesizat faptul ca un copil se juca in zona cu substanta respectiva. S-au prezentat colegii de la Serviciul Arme, Explozivi, Substante Periculoase, au securizat zona, pentru inlaturarea oricarui pericol si, dupa ce va fi stransa, va fi trimisa in vederea expertizarii la Agentia de Protectie a Mediului. Sunt niste bilute de culoare argintie, posibil mercur", a declarat Nicolae Lohon, purtatorul de cuvant al IPJ Mehedinti.La fata locului au mers si pompierii din cadrul Detasamentului de Pompieri Drobeta Turnu Severin."La solicitarea IPJ, pompierii au intervenit pentru balizarea zonei, monitorizarea si prelevarea unei substante posibil periculoase, de culoare argintie. Substanta a fost ridicata cu ajutorul accesoriilor si a echipamentului din dotarea echipajului CBRN, ulterior aceasta fiind predata Serviciului Arme si Munitii in vederea identificarii. Este o cantitate de aproximativ 250 de grame", a precizat Raluca Tirca, purtatorul de cuvant al ISU Mehedinti.Mercurul, numit si argint alb, este o substanta toxica. Deocamdata nu se stie cum a ajuns pe strada.