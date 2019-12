Mesajul politistilor pentru soferi, de Sarbatori: Lasa paharul jos! Indeparteaza-te de sampanie!

Ziare.

Politia Romana transmite cu regularitate mesaje catre soferi, indemnadu-i sa nu se urce bauti la volan. Mai mult chiar, suspenda si permise, da amenzi si chiar intocmeste dosare penale atunci surprinde soferi beti pe drumuri publice.Din pacate, de cele mai multe ori niciuna dintre aceste masuri nu ajuta suficient, iar soferii cotinua sa urce bauti la volan si, adesea, provoaca accidente grave. In conditiile in care mai multe sosele din tara au fost insargerate in timpul acestui Craciun , politistii incearca sa ii conviga cu o urma de umor pe romani sa nu urce bauti la volan. Mai ales ca azi e Sfantul Stefan si zeci de mii de oameni au motiv sa sarbatoreasca!Asa se face ca vineri, pe 27 decembrie, Politia Romana a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie cu un luptator complet echipat si mesajul: "Lasa paharul jos! Indeparteaza-te de sampanie!"Ramane sa vedem daca demersul politistilor va avea sau nu ecou.