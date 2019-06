Mesajul transmis de MAI pe Facebook dupa capturarea ucigasului politistului din Timis (Foto)

Foto: Ministerul Afacerilor Interne

Ziare.

com

"Prinderea lui nu poate sterge durerea imensa provocata de pierderea colegului nostru, Cristian Amariei!", este mesajul transmis pe pagina de Facebook a MAI Mesajul este insotit si de o fotografie realizata in momentul in care Ionel Marcel Lepa a fost capturat. In doar cateva minute postarea a devenit viral.Si Seful Politiei Romane, Ioan Buda, a transmis un mesaj dupa prinderea lui Lepa."Este meritul colegilor. E important ca l-am prins pe criminal, se efectueaza cercetari la fata locului si colegii mei va vor da toate detaliile.Nu a opus rezistenta. Avea si pistolul si mai avea si cartusele la el. Da, avea pistolul la brau si avea borseta langa el. (...) Meritul este al colegilor pentru rezultatele care s-au obtinut. Dupa cercetarea la fata locului veti primi toate detaliile", a declarat chestorul Ioan Buda.Amintim ca ucigasul politistului Cristian Amariei din Timis a fost prins, marti dimineata . El se ascundea in casa bunicii unui prieten, locuinta care fusese si luni perchezitionata de politisti, dar atunci barbatul nu a fost gasit.Cand a fost capturat, Lepa era ranit si a fost dus cu ambulanta la spital, insa sub paza politiei.Precizam ca politistul Cristian Amariei,43 de ani, de la Postul de Politie Recas a fost impuscat mortal, duminica , in misiune, de Ionel Marcel Lepa. Politistul avea in dotare un pistol Carpati model 74, iar agresorul a avut un Glock.In urma acestui eveniment, sindicalistii din politie s-au plans ca sunt dotati cu echipamente la nivelul anilor 1970 si s-a cerut demisia ministrului Carmen Dan.A.G.