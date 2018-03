Mii de politisti protesteaza in Bucuresti (Video) MAI: Cel mai mic venit - 3.000 de lei

Ce vor politistii

In replica, Ministerul de Interne a remis presei un amplu comunicat in care scoate in evidenta majorarile salariale de care au beneficiat deja angajatii MAI si promisiunile care li s-au facut."Legea salarizarii bugetare nr. 153/2017 prevede etapele in care vor avea loc cresterile salariilor personalului bugetar pana in anul 2022. Evident ca fiecare categorie profesionala isi doreste sa beneficieze de aceste cresteri salariale inca din primul an de aplicare a legii, insa o crestere a salariilor pentru toti bugetarii in acelasi timp nu ar fi putut fi sustenabila din punct de vedere al posibilitatilor bugetare", subliniaza MAI in documentul remis Ziare.com, care adauga ca politistii "vor intra in grila in mod etapizat, pana in 2022, cu cresteri succesive, an de an"Totusi, MAI aminteste ca politistii au beneficiat deja de unele mariri salariale:- crestere salariala de 10% in octombrie 2017;- crestere salariala de 4-5% la salariul net din ianuarie 2018;- marirea unor sporuri (de 5% sau 10%) pentru 28.000 de politisti din ianuarie 2018.Tot reprezentantii ministerului precizeaza ca cel mai mic salariu net din Politie (al unui agent debutant) a crescut de la 1.373 in decembrie 2016, la 1.776 in ianuarie 2018, la care se adauga norma de hrana de 990 lei si norma de echipament de 250 de lei si alte sporuri, dupa caz."Ofiterii de politie, fara functie de conducere, au salariile nete intre 1.909 lei si 6.777 lei, la care se adauga norma de hrana de 990 lei si norma de echipament de 250 de lei si alte sporuri, dupa caz.Ofiterii cu functii de conducere au salariile nete intre 2.600 si 11.000 de lei (in cazul chestorilor), la care se adauga norma de hrana de 990 lei si norma de echipament de 250 de lei si alte sporuri, dupa caz", adauga MAI.Comunicatul citat aminteste si ca "munca prestata in zilele libere si sarbatorile legale se plateste ca o zi normala de lucru la care se adauga un spor de 75%".Apoi, vine- Din aprilie 2018, politistilor li se vor plati orele suplimentare efectuate in timpul saptamanii, ceea ce este un privilegiu pentru ca din 2009 plata orelor suplimentare a fost sistata pentru intreg sistemul bugetar.- In 2018 se vor cumpara autoturisme si autospeciale in valoare de 120 milioane de lei. Procedura de achizitie este deja inceputa, fiind urcat anuntul pe SEAP. Dintre acestea, cele mai multe (700-800 buc.) vor fi destinate Politiei Romane.- Inspectoratul General al Politiei Romane va cheltui 9 milioane de lei in 2018 pentru reabilitarea unor sedii de politie.- Politia Romana va achizitiona veste anti-glont si veste anti-injunghiere (70.000 de buc.), casti anti-glont cu vizor (1.000 buc.) si scuturi anti-glont (370 buc.).- MAI va angaja in 2018 peste 7.000 de oameni, dintre care peste 3.000 in Politia Romana."Va asiguram ca Ministerul Afacerilor Interne face demersuri sustinute in vederea asigurarii unui nivel de salarizare adecvat pentru propriii angajati, in paralel cu eforturile pentru imbunatatirea dotarilor, reabilitarea sediilor, achizitionarea echipamentelor de protectie si a celor de interventie, necesare desfasurarii misiunilor in cele mai bune conditii", incheie MAI mesajul catre presa.Presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarna, a explicat ca politistii au doua solicitari, o salarizare echitabila si conditii de lucru mai bune."Ar fi vorba despre o salarizare echitabila si conditii de lucru mai bune. Ce intelegem noi prin salarizare echitabila, niciodata nu am cerut nimic in plus, cerem doar sa ne fie aplicata legea, adica anexa 6, anexa 8, din Legea 153, sa fie aplicata si in sistemul de aparare, siguranta si ordine publica. Anexa 6 face trimitere la Ministerul de Interne, Ministerul Apararii Nationale, SRI, STS, SPP", a spus Coarna, vineri, intr-o conferinta de presa."Avem si probleme de personal in MAI, de 27-30.000 de functii. Ganditi-va ca acest deficit de personal nu poate fi compensat decat prin munca suplimentara, munca suplimentara care, pana de curand, nu a fost platita, era obligatorie. Sunt cateva institutii in tara aceasta care functioneaza cu caracter continuu, iar sigur, acei oameni trebuie sa primeasca niste bonusuri, munca de noapte trebuie recompensata.Nu oricine poate sa lucreze in acele conditii. Unii dintre noi nici nu vor sa lucreze in astfel de conditii, lucru ce ne duce in continuare la actiuni de protest", a adaugat liderul de sindicat.B.B.