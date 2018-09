Ministerul de Interne anunta majorari salariale pentru o parte dintre politisti

Ziare.

com

"Dintre cei peste 28.000 de politisti fac parte, spre exemplu, politistii de la actiuni speciale si politistii cu atributii pentru cercetarea la fata locului: judiciaristi, criminalisti, pirotehnisti, conducatori de caini", precizeaza ministerul intr-un comunicat de presa citat de Digi24 De asemenea, politistii care asigura paza, escortarea si supravegherea detinutilor, retinutilor, arestatilor preventiv vor primi o indemnizatie pentru paza si supraveghere de 5%, pe timpul efectiv prestat in astfel de conditii.Ministerul argumenteaza ca majorarile sunt acordate pentru a-i stimula pe agentii care desfasoara activitati deosebite si care sunt similare cu cele de politie judiciara."De asemenea, la nivelul conducerii MAI s-a reevaluat modul de acordare a sporului pentru lucrari de exceptie si misiuni speciale, ocazie cu care 50 de indicatori reprezentand 50% din salariul de baza conform legii destinati conducerii ministerului au fost redistribuiti catre angajati cu functii de executie din zona operativa a Politiei, Jandarmeriei si Politiei de Frontiera", se mai arata in comunicat.si se vor regasi in salariile din luna martie.Ministerul are ca scop diminuarea efectului eliminarii sporului pentru permanenta la domiciliu, dar si promovarea si sustinerea muncii.Ministerul a mai transmis ca anul acesta vor intra in sistem peste 7.000 de persoane: 1.800 din sursa externa in luna mai, 700 ofiteri de la Academia de Politie, promotia iunie 2018, 2.438 agenti/subofiteri din scoli, promotia iulie 2018, 2.880 agenti/subofiteri din scoli, promotia noiembrie 2018.