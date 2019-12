Ministerul de Interne o omagiaza pe Teba, cainele care l-a gasit pe criminalul din Satu Mare

Ziare.

"Multumim, TEBA!❤Ea este cea care in urma cu trei zile a descoperit autorul dublului asasinat din Satu-Mare!Doar 4 ore i-a luat acestui caine politist sa ajunga la criminal", se arata pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne , intr-o postare ilustrata chiar cu imaginea patrupedului astfel elogiat.Administratorii paginii MAI adauga ca Teba nu este la prima astfel de isprava si ii multumesc conducatorului sau."TEBA nu este la primul caz reusit. Anul trecut a condus politistii la locuinta principalului suspect in cazul unui triplu omor!Multumim, TEBA!Felicitari, Zoltan Bandi pentru modul cum iti antrenezi si cum ai grija de acest fantastic caine politist!", adauga MAI. Un recidivist eliberat recent prin recursul compensatoriu a fost retinut , in aceasta saptamana, dupa ce a ucis doua femei, intr-o casa din localitatea Barsaul de Sus, judetul Satu Mare.Presa locala dezvaluie ca autorul crimei din Barsau a fost descoperit cu ajutorul unui caine de urma al Politiei Maramures.Surse citate de PresaSM relateaza ca Teba a prins urma, cu toate ca a fost dificil din cauza timpului scurs si a diluarii mirosurilor, si s-a oprit fix in fata casei suspectului.De regula, trebuie sa se intervina in circa doua-trei ore de la producerea infractiunii, pentru ca mirosurile sa nu fie alterate. Acum trecusera zeci de ore, dar Teba a reusit oricum.Pregatit la Centrul Chinologic din Sibiu, ciobanescul german are doi conductori, Alin Titoc si Zoltan Bandi.