Ministerul de interne va avea o unitate centrala pentru persoanele disparute

"Acum suntem in faza in care analizam reorganizarea, eficientizarea, restructurarea ministerului si in aceste masuri de reorganizare si restructurare vom ajunge si in ipostaza in care vom propune ca masura legislativa, pentru ca ceea ce vom face noi ca propunere trebuie avizata de CSAT, ca modificare a organigramei ministerului, sa avem si oAr insemna ca la nivelul fiecarui Inspectorat judetean de politie vor fi politisti specializati care se vor ocupa cu tot ceea ce tine de acest domeniu de infractionalitate, care, evident, este mai larg, pentru ca el este legat, pe langa retele de trafic de persoane, automat si de trafic de droguri, de prostitutie, de tot ceea ce tine de fenomenul criminogen la baza lui", a declarat Vela, la Romania TV.Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat in dezbatere publica, joi, proiectul Legii privind cautarea persoanelor disparute, care prevede, printre altele, constituirea, in cadrul Politiei Romane, a unei structuri specializate care se va numi Unitatea centrala pentru persoane disparute.indeplineste, in principal, urmatoarele atributii: desfasoara activitati de indrumare, sprijin si control la structurile specializate pentru cautarea persoanelor disparute constituite la nivel teritorial, desfasoara activitati de indrumare si sprijin la celelalte structuri ale Politiei Romane, privind organizarea si realizarea activitatilor de cautare a persoanelor disparute din competenta acestora, elaboreaza ghiduri, formulare standardizate si manuale de bune practici, destinate a fi utilizate in activitatea de cautare a persoanelor disparute, coopereaza cu structuri similare din strainatate, iar in cazurile preluate spre solutionare, organizeaza si coordoneaza intreaga activitate de cautare a persoanei disparute, efectueaza sau, dupa caz, solicita personalului de ordine publica sa efectueze activitati de cautare a unei persoane disparute si gestioneaza dosarele de disparitie", se arata in proiectul de lege.La nivelul inspectoratelor judetene de politie, respectiv al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, se vor constitui structuri specializate pentru cautarea persoanelor disparute, denumite unitati teritoriale pentru persoane disparute.Acestea vor organiza si coordona intreaga activitate de cautare a unei persoane disparute, vor solicita personalului de ordine publica sa efectueze activitati de cautare a unei persoane disparute, vor constitui si gestiona dosarele de disparitie a persoanelor, vor coopera cu structuri similare din strainatate sau vor colabora cu persoane fizice si persoane juridice, romane sau straine.De asemenea, persoanele care vor sa participe, voluntar si gratuit, la gasirea celor disparuti o vor putea face printr-unpus la dispozitie de Politia Romana."In cazul in care persoana nu a fost gasita, seful unitatii teritoriale competente are obligatia de a evalua periodic, cel putin o data la 3 luni incepand cu momentul sesizarii disparitiei, datele si informatiile din dosarul disparitiei si de a stabili activitatile ce urmeaza a fi desfasurate in continuare", se prevede intr-un articol al noii legi.Daca persoana disparuta nu a fost gasita in termen de 7 ani de la momentul sesizarii disparitiei, iar metodele specifice activitatii de cautare a persoanelor disparute adecvate circumstantelor cazului au fost epuizate, dosarul disparitiei se trece in. In cazul in care persoana disparuta este minor, trecerea in evidenta pasiva se face doar dupa trecerea unui termen de 7 ani de la implinirea de catre aceasta a varstei de 18 ani.In situatia trecerii dosarului disparitiei in evidenta pasiva, semnalarile din bazele de date create in scopul gasirii persoanei disparute raman active."Seful unitatii teritoriale competente dispune redeschiderea dosarului disparitiei, atunci cand sunt obtinute noi date si informatii care pot conduce la gasirea persoanei disparute.prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva", se mai arata in proiectul de lege.Grupul de coordonare central se constituie la nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane, atunci cand activitatea de cautare sistematica in teren se desfasoara intr-un dosar de disparitie preluat spre solutionare de catre Unitatea centrala pentru persoane disparute si este declansat mecanismul "". Grupul de coordonare central este condus de un adjunct al inspectorului general al Politiei Romane.Printrea unei persoane disparute se numara, potrivit proiectului de lege, localizarea mijloacelor de comunicatii electronice, obtinerea datelor de trafic si localizare prelucrate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice ori furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, obtinerea datelor privind tranzactiile financiare ale unei persoane, accesul la un sistem informatic, interceptarea comunicatiilor ori a oricarui tip de comunicare la distanta, retinerea, predarea sau perchezitionarea trimiterilor postale, obtinerea datelor privind situatia medicala a unei persoane si perchezitia locuintei sau sediului unor persoane.Textul proiectului de act normativ este afisat si poate fi consultat pe pagina de internet a MAI, www.mai.gov.ro, la sectiunea Transparenta decizionala, precum si la Centrul de Relatii cu Publicul al MAI.Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate pot fi transmise in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului, respectiv 5 decembrie, pe adresa de e-mail: dgj_transparenta@mai.gov.ro.