Ministrul Vela anunta ancheta la IPJ Maramures: Sa aflam de ce n-au luat in serios cazul cainelui impuscat pe sosea, in Pasul Prislop

Inca de sambata, Asociatia Pro Terra a anuntat, printr-o postare pe retelele de socializare, ca membri ai sai, alaturi de copilul de 6 ani, tocmai asistasera la o scena greu de imaginat. Mai exact, la scurta distanta de Borsa, un barbat a oprit masina si a impuscat mortal un caine. Si totul se petrecuse pe sosea, in preajma altor participanti la trafic.Politistii din Maramures s-au grabit sa expedieze cazul, informand ca barbatul cu arma "a recoltat" un caine hoinar, fara a incalca vreo lege.Mai exact, potrivit Asociatiai Pro Terra, IPJ Maramures a transmis ca:"Politistii din Borsa s-au deplasat azi de urgenta in Pasul Prislop, dupa ce la ora 14.24 au fost sesizati prin SNUAU 112 despre faptul ca o persoana a tras un foc de arma si a impuscat un caine.In urma verificarilor efectuate s-a constatat ca un barbat de 69 de ani, paznic de vanatoare autorizat, a facut uz de arma si a recoltat legal un caine hoinar, aflat pe raza fondului de vanatoare".Cu alte cuvinte, nimic ilegal nu se intamplase.In context, ministrul Marcel Vela a declarat ca lucurile nu stau deloc asa cum spun politistii din Maramures si ca la respectivul inspectorat de politie se va desfasura o ancheta."Acel comunicat era de la IPJ Maramures, nu era comunicatul Ministerului. Acel comunicat a tratat problema pe o singura latura, pe aceea de prezentare a identitatii autorului. Asta a fost in prima faza. Dupa ce am citit postarea, am fost indignat ca om, ca iubitor de animale. E un aspect ce tine de legea vanatorii, dar ca lege a armamentului, ei nu au tratat asa problema. Se va face o ancheta administrativa, de ce nu au analizat aspectele din acest punct de vedere si nu ca a fost pusa in pericol viata participantilor la trafic", a declarat Marcel Vela, potrivit News.ro.Inspectoratul General de Politie a anuntat, intre timp, ca in cauza s-a deschis dosar penal.