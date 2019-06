Mobilizare impresionanta pentru prinderea ucigasului politistului din Timis. Au fost trimisi si mascatii de la Bucuresti

Ziare.

com

Cautarile au fost intrerupte pe timpul noptii si reluate in zori, in zona localitatii Izvin. Totusi, noaptea trecuta, in localitate au ramas trupele de interventie si au fost mentinute filtrele de circulatie.Mascatii de la SIAS, sositi de la Bucuresti, luptatorii de la trupele speciale de interventie din Timis, Arad si Caras-Severin, zeci de jandarmi inarmati cu pistoale mitraliera si politisti il cauta pe criminal.Amintim ca un politist de 43 de ani de la Postul de Politie Recas a fost impuscat mortal , in misiune, de Ionel Marcel Lepa, cautat pentru talharie.