Modificarile controversate la Codul Rutier, votate pe articole in Camera Deputatilor. Drula (USR): Punem clopotei pe politisti

Panoul se monteaza de catre administratorul drumului la solicitarea politistului, iar masinile cu radar trebuie sa fie inscriptionate vizibil, dar si pozitionate vizibil.De asemenea, dispozitivele radar de tip pistol nu pot fi folosite la mai mult de 10 metri de masina de politie.iar deputatii USR au anuntat ca nu il sustin.Proiectul de lege pentru modificarea art. 109 din OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a primit deja votul Senatului, iar joi va intra la votul final in plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional."Gata, a trecut si de dezbaterea in plen propunerea cu radarele presemnalizate. Cu USR impotriva si unanimitatea celorlalte partide ca in vremurile bune", comenteaza deputatul USR Catalin Drula, intr-o postare pe Facebook Deputatul USR vorbeste si despre cum a decurs votul: Argumente complet ilogice de genul "am avut radare nesemnalizate si am vazut ca n-au scazut accidentele, sa incercam si altceva, sa le semnalizam". Deci punem clopotei pe politist si asta va duce la respectarea legii. Asta este nivelul de iresponsabilitate din Parlamentul Romaniei. Nu-i intereseaza statistici, nu-i intereseaza experti, nu-i intereseaza nici macar pozitia propriului guvern. Am avut parte si de niste momente inedite, in care "colegii" de Opozitie Florin Roman de la PNL si Bichinet de la PMP cereau insistent presedintei de sedinta sa nu ni se mai dea cuvantul noua, celor de la USR, desi era dreptul nostru regulamentare de a explica de ce amendamentele aduse sunt nocive.Proiectul de lege va merge la votul final joi.