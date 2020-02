Nemultumit ca a pierdut la pacanele, un timisorean beat a batut-o si jefuit-o pe angajata salii de jocuri (Video)

Ziare.

Barbatul, care a reusit sa plece cu aproximativ 20.000 de lei, a fost prins de politisti si este cercetat pentru talharie calificata. " Timis Online " scrie ca acesta este Angel Radu (47 de ani), tatal lui Gimi Bot, un cunoscut hot de buzunare din oras.Familia acestuia locuieste pe aceeasi strada pe care se afla sala de jocuri de noroc si toti membrii ei au avut probleme cu legea la un moment dat.Incidentul a avut loc sambara seara, in jurul orei 21, barbatul agresand-o fizic pe angajata si obligand-o sa-i dea toti banii din incasari.In varsta de 47 de ani, acesta era in stare de ebrietate si mai fusese la sala si vineri, cand a pierdut toti banii la aparate.Sambata seara, a jucat la pacanele o suma mica de bani, iar la un moment dat a chemat-o pe angajata sa ii alimenteze un aparat cu credit. A devenit insa agresiv cu ea si a batut-o pe tanara de 27 de ani.Toata scena este surprinsa de camerele de supraveghere montate in local. In imagini, individul o loveste pe angajata si o duce intr-o camera pentru ca mai apoi sa sparga usa si sa intre dupa ea. A fortat-o sa ii dea banii din seif, dar si din cateva dintre aparate, iar apoi a plecat.