Niculae Badalau: Politistii au inceput sa devina unii cu burti care nu raspund de nimic. Sa nu mai fie lenesi, aroganti

"Am vazut in presa tot felul de minuni fata de Serviciul Permise Giurgiu , consider ca este un lucru extrem de urat, (...) nu-mi doresc ca Giurgiu sa iasa in presa nationala cu evenimente de acest gen, ar trebui mult mai multa exigenta si prefectul sa-si faca datoria mult mai mult (...) Ne afecteaza cand unul caruia escrocii aia i-au dat permis fara sa stie sa citeasca sau sa aiba aptitudinile necesare ne calca pe strada.Singura relatie a mea cu Politia este sa nu-mi ia permisul sau sa nu platesc amenzi la RAR, altfel nici nu-i cunosc si nu ma intereseaza, dar ca senator pe mine ma intereseaza ca(...)Ma uitam acum cati copii morti, nu-i gasesc, spargerea aia la mine e poveste , s-a incheiat, sunt trecute la pierderi, incep sa am o deceptie, o dezamagire, desi ca ministru, facand parte dintr-un guvern, nu ar trebui sa spun lucrul asta, dar incep sa cred ca pur si simplu oamenii astia isi iau salarii degeaba", a precizat Niculae Badalau.El a afirmat ca a discutat cu primarii din judet si a aflat ca sunt localitati in care nu mai exista politist sau acesta este vazut la trei zile."Un primar din judetul Giurgiu a spus ca a vazut un singur politist, dar in rest rostul politistului de a sti care dau spargeri, care sunt violatori nu mai exista, pentru ca e o organizare proasta. Trebuie sa revenim la vechea organizare sau la o organizare functionala.(...)Acum s-a creat si o motivare nefericita cu aceste cazuri de copii in tara si nu vreau sa vorbesc contra lor, dar trebuie schimbate ideile astea si personajele care dauneaza. As reveni la posturile de politie din nou. Cred ca ruralul, Romania nu e pregatita la un sistem de politie asa cum este azi, nu functionam asa, cetateanul nu se mai simte aparat!Ii judec doar pe siguranta cetateanului, nu putem vedea pe strazi tot felul de bande care se bat, se ataca. Trebuie curatat si reorganizat sistemul", a adaugat Badalau.El a spus ca este nevoie de o alta forma de organizare in sistemul politienesc."Partea asta cu politia ca noi am scos-o din zona militara si am dus-o in partea civila si au sindicat si au de toate le-a oferit o anumita larghete, dar nu a mai functionat sistemul si asta vedem astazi cu ce se intampla in societate, cu copii morti. Trebuie o alta forma de organizare si de promovare", a incheiat Niculae Badalau.