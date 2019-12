Noi audieri in cazul Caracal. Fostul iubit al Luizei Melencu, citat pentru prima data in dosar

Ziare.

Procurorii DIICOT au chemat la audieri si colegi de-ai tinerei, dar declaratii va da si fostul iubit al Luizei Melencu.Inainte de a intra la audieri, bunicul si mama Luizei au declarat ca au fost chestionati de zeci de ori, dar ca anchetatorii au pornit pe o pista gresita de la inceput."Nu stim concret pentru ce am fost chemati si de ce. Nu ne-a spus nimeni absolut nimic.(...) Cred ca am fost audiati de peste 20 de ori. Ne-au intrebat tot felul de anomalii. (...) Pana pe data de 25 iulie, cand Alexandra a fost rapita, noi n-am stiut absolut nimic. Nimeni n-a venit cu o dovada concreta, sa ne spuna in realitate ce s-a intamplat cu Luiza.Abia atunci si-au adus si ei aminte ca Luiza exista si Luiza a avut aceeasi soarta, poate, ca si... Dar noi ne mentinem parerea si suntem ferm convinsi ca Luiza a fost traficata si a fost rapita", a spus Stelian Iordache, bunicul Luizei Melencu."Asta a fost baza: ca Luiza e plecata de bunavoie.(...) Tot astfel de intrebari sunt. Nu-si aveau rostul. Una-i cazul, alta cu ce se imbraca. Nu cred ca era necesar sa intrebe cu ce se imbraca. Chiar era o fata decenta. O fata chiar foarte simpla a fost Luiza", a spus si mama tinerei, Monica Melencu.Intrebata ce informatii relevante pentru ancheta ar putea oferi la aceste audieri, rudele Luizei Melencu au spus ca se asteapta sa fie intrebate "tot felul de anomalii" care sa "intimideze".De asemenea, fostul iubit al Luizei Melencu, audiat luni la Craiova, spune ca este pentru prima data cand e citat in acest dosar:"Sunt pentru prima data audiat. (...) Chiar nu stiu de ce nu m-au audiat pana acum. Adica, am venit special din afara sa ma audieze, sa vad si eu despre ce e vorba aici. Si tocmai acum... Acum 2-3 zile am primit o citatie sa vin aici. (...) O sa le spun tot ce stiu. Adica, cum am fost cu ea, ce s-a intamplat...(...)Pe data de 13, seara, am vorbit cu ea. Dimineata am incercat sa o sun si nu a mai raspuns. Vorbeam normal. A doua zi am incercat sa sun, m-au sunat parintii, mi-au zis ca nu raspunde, m-am ingrijorat... ( ...) La 2 dimineata o sunau numere private, dar na...asta se intampla zilnic, seara de seara. Cu vreo 3 luni inainte sa se intample chestia asta.(...) Suna, raspundeam si nu vorbea nimeni", a declarat fostul iubit alLuizeiMelencu.Si fostul iubit al Luizei crede ca fata este in viata: "Eu cred ca este in viata. Ca este scoasa din tara si este in viata. Simt eu ca asa este. Nu cred ca este moarta pentru ca nu sunt nici dovezi, in primul rand ca este moarta si... simt. (...) Luiza...este un inger de copil. Foarte cuminte, ascultatoare", a spus baiatul.De asemenea, mama Luizei Melencu acuza anchetatorii ca nu au tinut cont de declaratiile privind apelurile anonime pe care tanara le-ar fi primit in mod repetat, inainte de a fi rapita.Luiza Melencu a disparut din aprilie, iar de atunci nu se mai stie nimic de ea.