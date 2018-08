Noi informatii de la Politie despre barbatul care a furat arma femeii jandarm: Unde si cand a tras cu ea

Ziare.

com

"Pe 12 august s-a facut un apel catre populatie pentru recunoasterea unui barbat principal suspect si acuzat de nerespectarea regimului armelor si munitiilor. In urma unei informatii transmise catre IPJ Ilfov si catre Politia Capitalei, barbatul a fost identificat, depistat si dus la audieri. Acesta a fost retinut si prezentat instantei cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile.Pe 20 august, in urma activitatilor desfasurate fara intrerupere, inculpatul i-a condus pe anchetatori si a fost depistata arma. Se afla ingropata la marginea unei balti de pescuit de pe raza comunei Petrechioaia, judetul Ilfov. Arma a fost ingropata acolo inca de sambata.", a relatat Diana Sarca.Purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei a adaugat ca, langa pistol, au fost gasite patru cartuse neutilizate. In plus, Sarca a spus ca barbatul a tras doua focuri pe un camp si ca oamenii legii au gasit in urma un cartus."Barbatul nu are o motivare pentru modul in care s-a manifestat", a punctat Sarca.Barbatul care a sustras arma are 32 de ani si este din judetul Ilfov. In arest preventiv se mai afla doi tineri de 24 si 30 de ani din Capitala.Amintim ca Politia Capitalei anunta luni seara ca a fost recuperat pistolul sustras in 10 august de la femeia jandarm batuta in timpul protestului , arma fiind gasita in zona localitatii Petrachioaia din judetul Ilfov.