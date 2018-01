Noi imagini cu barbatul care a agresat sexual doi copii in lift. Cine l-a vazut sa sune la 112 (Foto)

Ziare.

Pe pagina de Facebook a Politiei Romane au fost postate duminica noi fotografii cu agresorul, insotite de mesajul "Te vom gasi! Esti prioritatea noastra!".Sambata, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din cadrul Politiei Capitalei au preluat efectuarea urmaririi penale in cauza, cercetarile initiale fiind efectuate de Sectia 22 Politie.In acest context, au fost extinse cercetarile initiale, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone in care autorul agresiunii a fost prezent. De asemenea, au fost efectuate investigatii intr-un perimetru extins - 50 de strazi, dintre care 9 principale, respectiv aproximativ 200 de blocuri. Au fost identificate alte 25 de camere de supraveghere video in perimetrul de interes, imaginile fiind ridicate in vederea exploatarii, se arata intr-un comunicat al Ministerului Public.Tot sambata, cei doi copii au fost examinati la Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici".Totodata, sunt verificate informatiile cu privire la persoane ale caror semnalmente corespund cu cele ale autorului.Doi copii, de cinci si nou ani, au fost agresati sexual, vineri, in liftul unui bloc din Capitala , incidentul fiind surprins de camerele de supraveghere din lift.Cand au scapat, copiii au povestit parintilor ce au patit, iar acestia au depus o plangere la Sectia 22 din Capitala.