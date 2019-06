Nou caz de ultraj in Timis: Un politist aflat la volan a fost lovit cu piciorul in cap

Ziare.

Potrivit unor surse judiciare, incidentul a avut loc, sambata seara, pe DN 6, in judetul Timis.In urma unui apel 112, o persoana i-a sesizat pe politisti cu privire la faptul ca un tanar conduce o masina fara a detine permis de conducere. Astfel, un echipaj de politie a pornit pe urmele individului, pe care l-a oprit in trafic, insa acesta a devenit recalcitrant.Pentru ca tanarul de 26 de ani a devenit agresiv, oamenii legii au fost nevoiti sa il incatuseze, pentru a-l conduce la spital, in vederea recoltarii de probe biologice.In drum spre spital, desi era insotit pe bancheta din spate de un agent, la un moment dat tanarul a ridicat piciorul si l-a lovit pe politistul aflat la volan in zona capului. Ajuns la Spitalul Municipal Timisoara, individul a devenit din nou agresiv, a facut scandal si a spart geamul masinii de politie.In acest caz, au fost deschise doua dosare penale, pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice fara a detine permis de conducere si pentru ultraj. Tanarul agresiv a fost retinut si va fi prezentat in fata judecatorilor cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Acest caz de ultraj vine la mai putin de o luna de la uciderea unui politist din Timis aflat in misiune.