Nou scandal in Politie: Un agent de la Rutiera ar fi pretins favoruri sexuale ca sa nu-i suspende permisul unei soferite

Ziare.

com

Potrivit TVR , incidentul a avut loc in 27 aprilie 2017, chiar in Biroul Accidente Usoare al Politiei Rutiere Bucuresti. Aici s-a prezentat o femeie care a provocat un accident, pentru a discuta despre amenda si suspendarea carnetului de sofer.In urma discutiilor, agentul Gabriel Perju i-ar fi pretins favoruri sexuale pentru a o scapa de consecinte.Totusi, barbatul sustine ca femeia l-a vizitat de doua ori in acea zi si ca l-a inregistrat, dar acuzatiile nu sunt intemeiate."A avut loc prima discutie in care eu am vorbit despre amenzi si dumneaiei a venit cu propuneri. In cea de-a doua discutie dumneaei m-a provocat sa spun anumite lucruri pentru a da de inteles ca eu sustin acest lucru. Nu mi-am dat seama ca dumneaei inregistreaza desi s-a tinut dupa mine o perioada destul de lunga. La un moment dat am iesit din birou pentru ca deja nu mai vroia sa plece. Eu tot imi gaseam de lucru", a declarat agentul de la Rutiera pentru TVR.Intre timp, agentul s-a mutat in cadrul unei sectii de politie din Capitala. Procurorii l-au trimis in judecata, fiind acuzat de folosirea abuziva a functiei in scop sexual.Acesta e al doilea scandal izbucnit in cadrul Brigazii Rutiere din Capitala, in ultimul timp, dupa ce la inceputul lunii un agent a abuzat sexual doi minori intr-un lift din Capitala