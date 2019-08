Noul sef al Politiei Caracal a picat concursul pentru post

Ziare.

Costel Ghimis a obtinut atunci nota 5,80.El a participat la concurs dupa ce in perioada iulie - decembrie 2017 a asigurat interimatul pentru aceasta functie.Costel Ghimis a picat concursul in fata contracandidatului sau, Nicolae Mirea, care a obtinut nota 7,95.Costel Ghimis a ocupat anterior functia de seful biroului de ordine publica din Caracal. Rezultatele concursului pentru functia de sef al Politiei Caracal sunt si in prezent pe site-ul IPJ Olt.Acesta a fost numit luni la conducerea Politiei Caracal.Fostul sef al Politiei Caracal, comisarul sef Nicolae Mirea, a fost demis dupa interventia in cazul Alexandrei. El declara atunci ca, din punctul sau de vedere, politistii au actionat "perfect" si nu are ce sa isi reproseze. El a depus actele pentru pensionare , iar deputatul USR Claudiu Nasui scria ca pensia politistului va fi de 12.000 de lei.